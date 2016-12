Praha - Pár dnů volna má před sebou biatlonistka Gabriela Koukalová. Vítězka nedělního závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě se těší, až se vystrojí na vyhlášení ankety Sportovec roku a s manželem pak jako vždy vyrazí oslavit vánoční svátky do rakouských Alp.

Tři dny závodů na Vysočině označila vítězka minulého ročníku Světového poháru za vyčerpávající. "Proto se už moc těším na odpočinek. Je to takové zasloužené volno za to, že jsme to tu všechno zvládli," řekla Koukalová a dodala: "Ale zároveň toho odpočinku nesmí být moc. Už se těším na závody po Novém roce."

Na stadionu divákům řekla, že doufá, že jim svou výhrou dala krásný dárek k blížícím se Vánocům. Sama měla jediné přání. "Mít kolem sebe zdravou a spokojenou rodinu, být v pohodě a šťastná," řekl rodačka z Jablonce nad Nisou.

Vánoce stráví s manželem, badmintonistou Petrem Koukalem, jako v minulých letech v zahraničí. Doufala, že si je letos užije víc než jindy. "V poslední době je úplně neprociťuju, jak bych měla. Soustředím se hodně na práci a nemám šanci si užít tu pravou vánoční atmosféru. Snad se tomu aspoň přiblížíme," uvedla.

Předtím ještě půjde na vyhlášení ankety o nejlepšího českého sportovce, v které má šanci konkurovat olympijským medailistům z Ria de Janeiro. Teoreticky by mohla aspirovat na post nejvyšší a být jedenáctou ženskou vítězkou v řadě. "Lukáš Krpálek letos tu ženskou nadvládu zlomí. Je to jeho rok," tuší Koukalová.

Těšila se, že vymění sportovní kombinézu za společenský úbor. "Šatičky, botičky, to bych nebyla ženská, kdybych se netěšila," smála se biatlonistka, která se snaží chodit upravená a nalíčená na tréninky i závody. "Sportovec roku je taková akce, že člověk odlehčí napjatou závodní atmosféru. Není od věci si občas odskočit."

Nasát vánoční atmosféru do centra metropole ale nepůjde. Sezona je v plném proudu. "Radši se budu držet spíš mimo lidi. Mám toho plné brýle, fyzicky jsme se vydali, zničili a tělo je hodně náchylné vůči různým onemocněním. Proto se budu snažit dodržovat nějaký režim a distancovat od větších prostranství," plánovala Koukalová.

Světový pohár bude pokračovat od 5. ledna v Oberhofu. Ještě předtím se Koukalová s Michalem Šlesingrem představí v tradiční povánoční exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu na stadionu fotbalistů Schalke. "Tréninkový typ nejsem vůbec, jsem závoďák a ráda za každou příležitost závodit," řekla Koukalová.