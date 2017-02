Hochfilzen (Rakousko) - Gabriela Koukalová vyhrála sprint biatlonistek v Hochfilzenu a má první individuální zlato z mistrovství světa. Titul vybojovala o čtyři sekundy před Němkou Laurou Dahlmeierovou, i třetí z medailistek Anais Chevalierová z Francie předvedla bezchybnou střelbu.

Koukalová s Dahlmeierovou potvrdily roli velkých favoritek světového šampionátu. Česká závodnice startovala až s číslem 96 a od prvních mezičasů se držela v čele. Sázka na vysoké startovní číslo trenérům vyšla, Koukalová přimrzající rychlejší trati využila dokonale.

"Mistryně světa. To zní neskutečně. To je...," soukala ze sebe Koukalová na tiskové konferenci a štěstím se jí nahrnuly slzy do očí. Plakala už po projetí cílem i na květinovém ceremoniálu na stupních vítězů. "Nejsem schopná popsat, co se na stupních dělo. Myslela jsem, že tam sním, ale bylo to úžasné," rozplývala se.

"Před závodem jsem byla negativní a nevěřila jsem, že i s čistou střelbou by to mohlo vyjít takhle krásně," řekla v rozhovoru pro Českou televizi. "Myslela jsem na všechny, kteří mě hnali. Cítila jsem, že v tom nejsem sama. Že fanoušci si zaslouží být toho součástí," uvedla dojatá biatlonistka, které v cíli jako první gratuloval manžel Petr, bývalý badmintonista.

Koukalová chválila trenéry, že ji zařadili až na konec startovního pole. "Byla to moudré rozhodnutí našich trenérů. Každým kolem se sníh zrychloval. Jsem ráda, že mají trenéři dostatek zkušeností, aby to takhle rozdělili," prohlásila.

Formu potvrdila už ve čtvrteční smíšené štafetě, které výrazně pomohla k sedmému místu. K přesné střelbě přidala rychlý běh. "Únava se na trati rozplynula. Nad střelbou jsem nepřemýšlela, automatika je v člověku zabudovaná. Přilítla jsem tam a buď, anebo," líčila.

Z posledního kola si podle svých slov nic nepamatuje. "Měla jsem jen informace od našeho servisu, který na mě řval: Gabi, máš jen šest vteřin kilometr před cílem. Nevěřila jsem, že je to dost, ale musím říct, že jsme měli skvělé lyže a bylo to dobré rozhodnutí jet až v poslední skupině," řekla Koukalová.

Emoce dolehly i na trenéry. Kouč ženského týmu Zdeněk Vítek, šéftrenér Ondřej Rybář a šéf svazu Jiří Hamza se na střelnici najednou objali a skákali radostí. "Zvládla to fantasticky. Potřebovali jsme jednu medaili, že jo. A tu máme," volal Vítek. "S prázdnou se vracet nebudeme," uvedl Hamza.

Na další pódium bude Koukalová útočit v nedělním stíhacím závodu. Eva Puskarčíková skončila na 17. místě se dvěma chybami při střelbě vleže, Lucie Charvátová byla dvaatřicátá. Veronika Vítková chybovala při střelbě pětkrát a obsadila až 68. pozici.

Koukalová přidala titul ke stříbru z vytrvalostního závodu na MS před dvěma lety v Kontiolahti, ze štafet má zlato a bronz. Loni v Oslu byla dvakrát čtvrtá. S Dahlmeierovou se přetahuje také o Světový pohár, obhájkyně velkého křišťálového glóbu po dnešku zůstane za německou rivalkou na druhé příčce o 11 bodů.

"Nemyslela jsem na zlato, ze stříbra jsem nadšená. Byl to perfektní závod. Vždycky chci podat nejlepší možný výkon a to se mi podařilo. Gabi byla prostě lepší," řekla Dahlmeierová, která slavila zlato ve čtvrtečním mixu. "Líp pro mě tohle mistrovství začít nemohlo," dodala.

V individuálních závodech je sedmadvacetiletá Koukalová třetí českou mistryní světa v historii. Před 14 lety triumfovala Kateřina Holubcová v Chanty Mansijsku a právě v Hochfilzenu v roce 2005 vyhrál Roman Dostál.

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Koukalová (ČR) 19:12,6 (0 trest. okruhů), 2. Dahlmeierová (Něm.) -4,0 (0), 3. Chevalierová (Fr.) -25,1 (0), 4. Vittozziová -25,3 (0), 5. Sanfilippová (obě It.) -31,9 (0), 6. Hinzová (Něm.) -37,9 (0), 7. Dorinová Habertová (Fr.) -42,8 (1), 8. Kuzminová (SR) -44,0 (1), 9. Aymonierová (Fr.) -53,9 (1), 10. Merkušynová (Ukr.) -55,3 (0), ...17. Puskarčíková -1:09,3 (2), 32. Charvátová -1:33,8 (2), 68. Vítková (všechny ČR) -2:28,9 (5).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 723, 2. Koukalová 712, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 666, 4. Dorinová Habertová 636, 5. Wiererová (It.) 486, 6. Chevalierová 441, ...8. Puskarčíková 427, 22. Vítková 249, 48. Charvátová 70, 79. Davidová (ČR) 13.