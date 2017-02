Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála na juniorském mistrovství Evropy v Novém Městě na Moravě závod ve sprintu na 7,5 km. Před druhou Ruskou Valerijí Vasněcovovou měla náskok 17,9 sekundy. Další domácí závodnice Simona Maříková skončila šestá. Ve sprintu juniorů na 10 km obsadil Milan Žemlička páté místo se ztrátou 26,8 sekundy na vítězného Nikitu Poršněva z Ruska.

Po čtvrtečním bronzu ve vytrvalostním závodu získala dvacetiletá Davidová na šampionátu druhou medaili. Ve sprintu potvrdila roli hlavní favoritky. Po bezchybné střelbě vleže ji přibrzdila chyba při druhé zastávce na střelnici, kde netrefila poslední terč. Ztrátu ale výborným běžeckým výkonem dohnala.

Střelecké zaváhání si Davidová příliš nevyčítala. "Říkala jsem si, že když to bude s jednou chybou, tak je to na mě dobré. Je to moje nejlepší letošní střelba. Je to super výsledek," radovala se v cíli vítězná juniorka.

Před závodem se přitom potýkala s nervozitou. Nástřel jí nevyšel a ani na trati se necítila nejlépe. "Snažila jsem se. Lyže byly dobře připravené, mokřejší sníh mi nevadil. Ale od začátku mně to pocitově moc nechutnalo," popsala.

Do nedělní stíhačky vyběhne na prvním místě. "Stíhací závod mi moc nejde. Většinou si pohorším. Kontaktní závody nemám ráda, protože střílím pomaleji. A jsem nervózní z toho, když kolem mě soupeřky střílí rychleji. Čtyři střelby jsou pro mě strašákem," řekla Davidová.

Maříková šestým místem navázala na vytrvalostní závod, kde ji taktéž čistá střelba vynesla na pátou pozici. "Střelba mi vyšla. Ale v ideálním případě jsem kalkulovala s tím, že bych se mohla umístit někde kolem dvacátého místa. Jsem příjemně překvapena," uvedla Maříková.

Spokojený s výkonem obou závodnic byl i trenér juniorek Jindřich Šikola. "Markéta splnila, co si před domácími fanoušky všichni přáli. Tlak na ni nebyl malý. Při její pomalejší střelbě podala na trati excelentní výkon," zhodnotil Šikola.

Po pátém místě ve vytrvalostním závodu dosáhl nejlepší český junior Žemlička na stejné umístění i ve sprintu. "Když jsem zjistil, že mi jedou výborně lyže, tak jsem to nakopl. Snažil jsem se tempo udržet, ale v posledním kole jsem už nic neviděl," poznamenal Žemlička.

Navzdory třem trestným okruhům si vedl dobře i Jakub Procházka, který skončil devátý. Slibně závod rozjel také Ondřej Šantora, o lepší výsledek jej ale připravily čtyři chyby při druhé střelbě. "Při stojce se mi začaly třást nohy, na což nejsem zvyklý. Zaskočilo mě to, nebyl jsem schopen vůbec mířit," řekl Šantora.

V neděli je na programu od 10:00 stíhací závod juniorek a od 13:00 odstartuje závod juniorů.

Mistrovství Evropy juniorů v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - sprint:

Junioři (10 km): 1. Poršněv (Rus.) 27:26,8 (1 trest. okruh), 2. Trixl (Rak.) -1,4, 3. Dudčenko (Ukr.) -7,5 (0), ...5. Žemlička -26,8 (1), 9. Procházka -43,9 (3), 17. Šantora -1:08,6 (4), 19. Štvrtecký -1:14,7 (5), 36. Mikyska -2:18,5 (2), 61. Štulík (všichni ČR) -3:20,7 (2).

Juniorky (7,5 km): 1. Davidová (ČR) 22:24,2 (1 trest. okruh), 2. Vasněcovová (Rus.) -17,8 (1), 3. Žuková (Pol.) -25,7 (1), ...6. Maříková -35,1 (0), 36. Tkadlecová -2:15,0 (2), 60. Vinklárková -3:21,4 (3), 66. Jurčová -3:40,2 (1), 69. Luxemburgová (všechny ČR) -3:45,9 (2).