Jablonec nad Nisou - Čeští biatlonisté o víkendu uzavřou sezonu a tradiční exhibiční mistrovství republiky v supersprintu bude přehlídkou medailistů i poděkováním fanoušků. Zatímco v minulosti se v jabloneckých Břízkách jezdilo během týdne, tentokrát se bude závodit od 11:00 v sobotu, protože Češi bojkotují finále Světového poháru v Ťumeni.

Znovu se očekává nával fanoušků, kterým se představí olympijští medailisté z Pchjongčchangu, stříbrný Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková, juniorská mistryně světa Markéta Davidová i stříbrný z mistrovství Evropy Tomáš Krupčík. Loučit s kariérou se budou Jaroslav Soukup a zřejmě i Veronika Zvařičová.

"Bude to poděkování fanouškům, co s námi byli celou sezonu, drželi nám palce a fandili. Teď se jim můžeme ukázat doma," řekla předloňská vítězka závodu Vítková a dodala: "Je to pěkný, ale bude to náročnější den než jiné závody."

Vstupné je dobrovolné a diváci se mohou těšit nejdříve na nově zařazený sprint smíšených dvojic. "Na rozehřátí diváků. Pojede se jenom na stadionu," řekl bývalý vicemistr světa Jan Matouš z pořádajícího oddílu SKP Kornspitz.

Následovat budou rozběhy supersprintů můžu a žen, z nichž vzejdou osmičlenná finále. "Kvalifikace zatraktivníme, pojedou se kontaktně v rozjížďkách. A máme možnost dát zelenou kartu, to kdyby se nám nějaký olympijský medailista nekvalifikoval, tak ho můžeme do finále přiřadit," řekl Matouš.

Na rozdíl od předešlých let mají organizátoři spoustu sněhu. "Hromady," řekl Matouš a dodal, že z přebývajícího sněhu pořadatelé vytvořili tribunu pro fanoušky.