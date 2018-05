Praha - Modro-fialové nebe s hvězdičkami a jednorožci vynesli Markétě Davidové ocenění pro nejkrásnější pažbu mezi biatlonisty. V hlasování na sociálních sítích biatlonové unie IBU o tom rozhodli závodníci. Jednorožci dostali v anketě o nejhezčí pažbu přednost před oranžovým drakem na zbrani Rusa Antona Šipulina.

"To je super. Mám ji hodně barevnou, tak je to do oka bijící," smála se juniorská mistryně světa Davidová na pondělním galavečeru českého biatlonu v Praze, na němž byla vyhlášena skokanem roku za největší zlepšení.

Davidové vyráběli pažbu ve Slovinsku. "Chtěla jsem jednorožce. Poslala jsem návrhy, co bych ráda, ale netušila jsem, že to bude takhle divoký. Viděla jsem to, až když mi flinta přišla, ale zalíbila se mi," řekla jednadvacetiletá závodnice.

Studentka druhého ročníku Zemědělské univerzity v Praze oboru rehabilitace a asistenční práce se zvířaty si jednorožce oblíbila. "Nějak jsem si k nim našla cestu," culila se. Stejnou pažbu bude mít také v další sezoně, a to především kvůli tomu, že s ní zažila zlepšení ve střelbě. "Určitě, s ní to byl velký krok dopředu a nehodlám to měnit," přitakala.

Nyní už se po dovolené u moře na Bali chystá na start letní přípravy. "Mám ráda teplo, tak mi to nevadí. Já se spíš netěším na zimu," řekla Davidová.