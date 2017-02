Hochfilzen (Rakousko) - V nenápadném penzionu čtvrt hodiny cesty od stadionu našli čeští biatlonisté klid při mistrovství světa v Rakousku. Gabriela Koukalová odkládá své medaile na pokoji v obci St. Ulrich u jezera Pillersee a stejně jako ostatní si pochutnává na jídlech kuchařky Gabriely Fliegerové.

Český tým bydlel při Světových pohárech v Hochfilzenu v hotelu v Leogangu, ale pro světový šampionát se rozhodl pro změnu. "Snažili jsme se najít něco malinko blíž a plánovali jsme sem vzít vlastního kuchaře. A tohle s kuchyní bylo nejlepší," řekl šéftrenér Ondřej Rybář o místě vedle školky, bazénu a naproti hasičům.

Budova na sobě ani nemá nápis, že jde o apartmány k pronajmutí, ale recepce v prvním patře napovídá, že dříve možná jako hotel fungovala. Češi využívají všechna tři patra a dohromady je zde okolo 30 lidí - závodníci a realizační tým.

"Já jsem poměrně hodně společenský typ, ale při závodech jsem za ten klid i celkem ráda. Tady si odpočineme, máme pohodlí a všechno, co potřebujeme, abychom měli dobré podmínky," řekla zlatá a bronzová medailistka Koukalová.

Každý apartmán má kuchyň, jednu až dvě ložnice, toaletu a sprchu. Koukalová je sama, Eva Puskarčíková bydlí s Veronikou Vítkovou, Ondřej Moravec s Michalem Krčmářem a Michal Šlesingr s Adamem Václavíkem.

"Závoďáci bydlí většinou po dvou, aby měli pohodlí," řekl kouč mužů Michael Málek, který sdílí trenérský apartmán se Zdeňkem Vítkem, Alešem Ligaunem a Jiřím Holubcem. Jen pro sebe má bydlení třeba masérka Petra Sedláčková, protože ve volném pokoji má rozložený masérský stůl, na kterém uvolňuje či napravuje biatlonisty. Ti se k ní zapisují návštěvu na seznamu pověšeném na dveřích pokoje.

Koloběh českého domu je jednoduchý. Nástěnka s informacemi není třeba, večer nebo ráno si všichni vše potřebné řeknou. "To je na tom hezký, že se to řídí samo. Šíří se to a nikdo se nezapomene," pochvaluje si Rybář. Na stadion se vozí biatlonisté za pomoci tří aut a i zde se logistika jasně dohodne nebo se improvizuje.

Klidnému průběhu napomáhá využití vlastní kuchařky. "Je díky tomu větší časová flexibilita. Každý si zajde, kdy potřebuje, a je vše jednodušší," řekl Rybář. Kuchaře měli biatlonisté předloni na MS v Kontiolahti a tehdy získali čtyři cenné kovy.

Fliegerová není u biatlonistů nováčkem. Už s nimi byla na soustředění ve Švédsku a před sezonou i v Hochfilzenu. "Jsou skvělá parta. Není náročné pro ně vařit," řekla kuchařka ze Žamberku, nedaleko od biatlonového centra Letohradu.

Většina základních potravin se do obřího chladícího boxu vedle kuchyně přivezla z Česka. Především maso. "Odhadem padesát kilo," uvedla kuchařka s tím, že před závody se vaří nejvíce kuřecí a převážně těstoviny, třeba carbonara.

"Je skvělá," chválila Koukalová kuchařku a prozradila, že na jídelníčku se nejvíce podílel Krčmář, který ho sestavoval. "Jde hlavně o zdravou výživu, o nic složitého," řekla Fliegerová, která na oplátku ocenila biatlonisty, že jí pomáhají, "Gabča (Koukalová) přijde umýt nádobí. Pomůžou všichni," řekla kuchařka.

Biatlonisté jsou s realizačním týmem tak trochu uzavření před okolním světem. Manželky či manželé bydlí jinde. "Je to i kvůli zdravotní prevenci. S nejbližšími se jen potkají, je třeba se v tomto ohledu navzájem respektovat," uvedl Rybář.