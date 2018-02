Pchjongčchang - Dva cenné kovy si odvážejí biatlonisté z olympiády v Pchjongčchangu. Částečně tak navázali na Soči, kde před čtyřmi lety posbírali celkem pět medailí. "Můžeme být hrdí, že český biatlon patří do světové špičky," zhodnotil korejské vystoupení šéftrenér Ondřej Rybář.

Medaile získali biatlonisté hned o prvním víkendu olympiády. Nejprve se zaskvěla bronzem ve sprintu Veronika Vítková a o den později ve stejné disciplíně doběhl pro stříbro Michal Krčmář. "Jsem strašně rád za rozjezd, který dopadl parádně. Určitě bych nechtěl čekat na medaili do posledního dne. V každém závodě to bylo ohromně těžké a všichni musíme být strašně vděční, že máme dvě medaile," řekl Rybář.

"Kdyby nám někdo před olympiádou řekl, že budeme mít dvě medaile, tak bychom to brali," řekl předseda svazu Jiří Hamza. "Minule (v Soči) jsme měli medailí víc, ale chyběla Gabča (Koukalová) a z mého pohledu to je pozitivní olympiáda."

Bývalá vítězka Světového poháru a mistryně světa z loňského roku ze sprintu Koukalová na olympiádu nejela kvůli zdravotním problémům a vynechá celou sezonu. "Jsme domluvení, že se v březnu sejde s Pavlem Kolářem a bude se to řešit dál. Teď je jedno, jestli bude odpočívat o měsíc nebo dva déle," konstatoval Hamza.

Šéf biatlonistů doufá, že se Koukalová dá do pořádku a bude závodit třeba i na dalších hrách v Pekingu 2022. "Nikde není vyloučené, že bude startovat za čtyři roky na olympiádě a vrátí se podobně jako Kuzminová," dal Hamza za příklad ruskou rodačku, která reprezentuje Slovensko a v Pchjongčchnagu vybojovala zlato a dvě stříbra. Kuzminová se ale nevracela po zranění, nýbrž po narození dcery.

V dalším průběhu olympiády v Pchjongčchangu biatlonisté přidali v individuálních závodech ještě dvě umístění v desítce. Vítková skončila sedmá ve stíhačce a Krčmář ve vytrvalostním závodu. "Ukázalo se, že konkurence je stále větší, hlavně v chlapech - dvanáct individuálních medailí si rozebralo jedenáct lidí," řekl Hamza.

Jen pár minut po doběhu závěrečné štafety mužů už předseda i šéftrenér hleděli do dalšího čtyřletého olympijského cyklu. Faktem je, že po zimě skončí Jaroslav Soukup, další hry neplánuje Michal Šlesingr a ke starším patří i Ondřej Moravec.

"Tahle generace udělala pro biatlon strašně moc. Vlastně to vybudovali a český biatlon má výborné konkurenceschopné zázemí," řekl Rybář. "Teď už je to jen o tom, najít talenty a koukat směle do dalšího olympijského cyklu. Nejde koukat jen do příštího roku, ale vychovat si mladé, kteří dva cykly vydrží," dodal Rybář.

Se zájmem dětí o biatlon nemají biatlonisté díky Koukalové a spol. problém. "Malých máme velké množství a musí nám doběhnout. Musíme obnovu překonat, nesmíme se bát dát šanci mladším," řekl Hamza a poukázal i na nadějné výsledky olympijských premiantek Jessiky Jislové a především Markéty Davidové. "Musí nasbírat zkušenosti a nikde není psané, že jednou nedopadnou jako Bimbo tady," poukázal Hamza na vývoj Krčmáře, který se v Soči otrkával a nyní je z něj stříbrný olympijský medailista.