Oberhof (Německo) - Biatlonista Michal Šlesingr neudržel v Oberhofu ve stíhacím závodu kvůli šesti chybám na střelnici druhé místo ze čtvrtečního sprintu a dojel sedmý. Poosmé v této sezoně Světového poháru vyhrál Francouz Martin Fourcade a upevnil si průběžné vedené v seriálu. Odpoledne jedou od 14:40 stíhací závod ženy. První do něj vyrazí Gabriela Koukalová s náskokem 21 sekund před Finkou Kaisou Mäkäräinenovou. Eva Puskarčíková pojede ze 42. místa.

Z Čechů střílel nejlépe Ondřej Moravec, který musel jen na dvě trestná kola, přesto klesl z 19. na 21. místo. Michal Krčmář chyboval čtyřikrát a z 21. místa se propadl na 28. pozici. Adam Václavík vyjížděl ze sedmnáctého místa, chvilku byl desátý, ale na třetí položce netrefil čtyři terče, celkem udělal sedm chyb a dojel třiatřicátý.

Šlesingr začal čistou položkou vleže a pak se na každé zhoršoval. Ve druhé položce měl jednu chybu, ve třetí dvě a při čtvrté, v které závodníkům komplikoval míření silný vítr, celkem tři. Po propadu definitivně přišel o šanci bojovat o stupně vítězů. Ze střelnice vyjížděl jedenáctý, ale v posledním kole dokázal čtyři soupeře předjet.

Suverén Fourcade vyrážel ze sedmého místa a do čela se dostal po třetí střelecké položce, už před sebe nikoho nepustila a vyhrál s velkým náskokem. V jedenáctistupňovém mrazu mohl v posledním kole zvolnit a proklepávat si zmrzlé ruce. V závěru tleskal fanouškům a cílem projel exhibičně pozadu.

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 36:45,7 (1 tr. okruh), 2. Peiffer (Něm.) -1:09,9 (3), 3. Windisch (It.) -1:32,4 (5), 4. Svendsen (Nor.) -1:32,6 (5), 5. Lesser (Něm.) -1:36,1 (5), 6. Babikov (Rus.) -1:40,7 (5), 7. Šlesingr (ČR) -1:54,0 (6), 8. L'Abee-Lund (Nor.) 1:55,3 (5), 9. Pryma (Ukr.) -1:55,3 (2), 10. Cvetkov (Rus.) -2:03,9 (4), ...21. Moravec -2:50,1 (2), 28. Krčmář -3:37,4 (4), 33. Václavík (všichni ČR) -4:23,6 (7).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 562 b., 2. Šipulin (Rus.) 352, 3. Schempp (Něm.) 310, 4. J. Bö (Nor.) 308, 5. Peiffer 303, 6. Cvetkov 299, ...13. Šlesingr 221, 15. Moravec 209, 16. Krčmář 201, 45. Soukup (ČR) 51, 52. Václavík 32, 81. Krupčík (ČR) 3.