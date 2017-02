Hochfilzen (Rakousko) - Jen napůl spokojený je biatlonista Michal Šlesingr se středečním rozhodnutím kongresu mezinárodní federace IBU, který odebral ruské Ťumeni mistrovství světa v roce 2021. Na návrhy sportovců delegáti zareagovali pouze ustanovením skupiny, která má zpracovat například výrazně přísnější postihy za doping. Ty se tak budou schvalovat nejdříve za rok a půl.

Šlesingr patří společně s Francouzem Martinem Fourcadem a Američanem Lowellem Baileym k nejaktivněji vystupujícím sportovcům v boji proti užívání zakázaných látek a tlačí na biatlonovou federaci IBU, aby byla v tomto směru důslednější.

"Jsem spokojený tak napůl. Víceméně byl kongres z mého pohledu zbytečný," uvedl Šlesingr v den zahájení světového šampionátu v Hochfilzenu. "Vyřešilo se něco? Nevyřešilo se vůbec nic. Je to přešlapování na místě. Mrzí mě, že nebylo IBU schopný být důraznější. Mám z toho smíšený pocity," řekl novinářům Šlesingr.

Kongres IBU vzal Ťumeni MS a vytvořil novou pracovní skupinu, která se bude zabývat požadavky závodníků. Ta zpracuje návrh trestů za doping pro sportovce i národní federace. Jde třeba o osmileté tresty za pozitivní nález, velké finanční sankce pro federace či ztrátu míst ve Světovém poháru pro jednotlivé země.

"Věděli jsme předem, že osm let nám nemůže projít, ale ty dva body - kvóty a pokuty - jsou naprosto v kompetenci IBU. To znamená, že kdyby IBU měla opravdu snahu sportovcům vyjít vstříc v tom smyslu, že sportovci chtěli, aby to bylo vyřešený před Hochfilzenem, tak by to šlo," zlobil se Šlesingr na vedení IBU. "Ryba smrdí od hlavy," ukázal Šlesingr na šéfa biatlonové federace Anderse Besseberga.

Rusové údajně odmítají šampionát vrátit a chtějí kongres IBU napadnout. "Je to tak, že když máš proti sobě soupeře, který poukazuje na tvoje neduhy, tak nejjednodušší způsob, jak výsledek obrátit, je, že napadneš jeho," řekl Šlesingr.

Za své postoje dostává od ruských fanoušků na sociálních sítích nenávistné vzkazy. "Ať si chodí, to je ta jejich propaganda," mávl nad tím Šlesingr rukou. "Tady se řeší velký problém s ruským dopingem, a jestli oni to chtějí házet na něco jiného a nemají vůbec žádnou sebereflexi, tak tam je špatně něco u nich, ne u nás," doplnil.

Šlesinger přiznal, že čeští reprezentanti si v současné situaci dávají velký pozor, co jedí a pijí, jelikož mají určité obavy, aby jim někdo něco nepodstrčil. "Nedá se nic dělat, musíme být obezřetnější. To jsem ještě před časem vůbec nevěřil," řekl Šlesingr, kterého první závod na šampionátu čeká v sobotu, kdy mají muži na programu sprint. "Získávám potřebnou sebedůvěru i střeleckou formu. Doufám, že se teď nakopnu. Na střelnici i na trati je to lepší a lepší," zhodnotil svoji formu.