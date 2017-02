Hochfilzen (Rakousko) - Biatlonista Ondřej Moravec skončil pátý ve sprintu na 10 km na mistrovství světa. Český reprezentant pravděpodobně přišel o medaili chybou při posledním desátém výstřelu. Pro zlato si v Hochfilzenu nečekaně dojel Němec Benedikt Doll s náskokem pouhých sedmi desetin sekundy před Norem Johannesem Thingnesem Böm.

Dvaatřicetiletý Moravec zvládl v závodě úspěšně devět výstřelů, ale minutý poslední terč při položce vestoje ho odsoudil k trestnému okruhu. "Za tu poslední ránu bych si namlátil, je to trestuhodné. Hrozně mě to mrzí. To se nemělo stát, tam měla být nula na odchod a byla by to úplně jiná písnička," uvedl Moravec, jenž i tak zaznamenal své nejlepší umístění ve sprintu na světových šampionátech či olympiádách.

"Byla to medailová rána. To naštve, škoda jí," řekl šéftrenér Ondřej Rybář na střelnici. V dalekohledu viděl, že nepřesná rána letěla doprava nahoru. "Předržená rána. Zbytečnej strach. Jak malej kluk," zlobil se na sebe Moravec.

Na trati útočil na svou pátou medaili z mistrovství světa a po druhé střelbě vytvořil na závěrečné kilometry silnou běžeckou dvojici s Dollem. "Určitě mi to pomohlo. Měl jsem dost sil, udržel jsem ho celou dobu. Kdyby tam nebyl, tak nevím, jestli bych jel tak rychle," řekl rodák z Ústí nad Orlicí, kterému k bronzu chybělo 7,6 sekundy.

Šestadvacetiletý Doll, jenž dosud nevyhrál ani jeden individuální závod Světového poháru, si pro senzační triumf doběhl díky bezchybné střelbě. Na trestné kolo nemusel ani druhý Bö, mistr světa ze sprintu z Kontiolahti 2015. Třetí místo obsadil obhájce titulu Martin Fourcade z Francie, jenž absolvoval dva trestné okruhy a na vítěze ztratil 23,1 sekundy. Čtvrtý byl Američan Lowell Bailey.

V prostoru cíle Doll ještě sledoval, jak si na trati vede za ním jedoucí Bö, jenž po druhé střelbě vedl průběžně o 9,3 sekundy. Norův náskok se však postupně ztenčoval, až ho ztratil úplně a cílem projel o 0,7 sekundy druhý.

Spolu s Moravcem se v nedělní stíhačce představí také debutant na MS Adam Václavík. Ten sice musel na čtyři trestná kola, ale výborně běžel, dosáhl osmého nejrychlejšího času a obsadil 34. místo. "Za čtyři je hrozně moc, ale nejsem si vědom nějakých velkých chyb. Mrzí to," řekl Václavík a k běhu dodal: "Ten byl perfektní, až mě to překvapilo, protože jsem se necítil před závody úplně ve formě, ale byla to bomba."

Postoupil také dvaačtyřicátý Michal Šlesingr. Naopak nejlepšímu Čechovi v SP Michalu Krčmářovi unikla účast v dalším závodu o jedno místo, se čtyřmi trestnými okruhy skončil na 61. pozici.

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - sprint (10 km):

1. Doll (Něm.) 23:27,4 (0 trest. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -0,7 (0), 3. M. Fourcade (Fr.) -23,1 (2), 4. Bailey (USA) -29,5 (0), 5. Moravec (ČR) -30,7 (1), 6. Anev (Bulh.) -33,5 (0), 7. Eberhard (Rak.) -35,3 (2), 8. Björndalen (Nor.) -38,4 (1), 9. Schempp (Něm.) -40,0 (1), 10. Garaničev (Rus.) -45,1 (1), ...34. Václavík -1:33,8 (4), 42. Šlesingr -1:40,4 (3), 61. Krčmář -2:22,3 (4).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 872, 2. Šipulin (Rus.) 568, 3. Schempp 554, 4. Peiffer (Něm.) 490, 5. J. T. Bö 479, 6. Svendsen (Nor.) 462, ...14. Krčmář 333, 18. Moravec 297, 22. Šlesingr 239, 51. Soukup 52, 54. Václavík 42, 93. Krupčík (všichni ČR) 3.