Brno - Stříbrný medailista z olympijských her v Pchjongčchangu Michal Krčmář plánuje v přípravném období vylepšit stabilitu střelby a techniku běhu. Navzdory dobrým výsledkům v uplynulé sezoně sedmadvacetiletý biatlonista pociťoval, že mu tyto nedostatky nedovolují usadit se pevněji mezi světovou elitou.

"Dobře vím, co mi chybí. Odešla mi stabilita střelby, kterou jsem měl v předloňské sezoně. V minulé už nebyly moje výkony tak vyrovnané. Trochu jsem také usnul v technice běhu. Jsou to miniaturní věci, které bych chtěl zakomponovat do přípravného cyklu," řekl ČTK Krčmář, který skončil v celkovém hodnocení Světového poháru na 29. místě.

V příští sezoně se Krčmář pokusí své výsledky vylepšit. Naději mu dává i to, že po olympijských hrách ukončili kariéru hvězdní Norové Ole Einar Björndalen a Emil Hegle Svendsen. Kariéru uzavřeli také dvojnásobný medailista z olympijských her v Soči Jaroslav Soukup a další přední biatlonisté, kvůli zdravotním problémů může s biatlonem skončit rovněž Rus Anton Šipulin.

"Je škoda, že odešla některá velká jména. Ale na druhou stranu je mužský biatlon tak vyrovnaný, že se jejich absence extrémně neprojeví. Během sezony se dotáhli mezi elitu například dva mladí Francouzi. Obměna je pravidelná. Někdo přichází, někdo končí. Nemyslím si, že by to oslabilo kvalitu a atraktivnost sportu," uvedl Krčmář.

Věří, že má před sebou minimálně ještě jeden olympijský cyklus. "Spíše bych to viděl na dva. Přesto si nyní otevírám vrátka k tomu, co bych mohl dělat po skončení kariéry," dodal Krčmář, jenž se věnuje vysokoškolskému studiu. Na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně už získal bakalářský titul v oboru trenérství se specializací na biatlon. Nyní bude pokračovat v magisterském studiu v nově otevřeném studijním oboru kondiční trenér.

"Ve škole se odreaguji. Je pro mě příjemné jezdit po sezoně do školy a studovat. Beru to jako část relaxace. Zkoušky jsou už méně příjemnou částí. Na druhou stranu sportovní život je takový, že se dá lehce zakrnět. Je to stereotyp, který stále běží dokola. Škola to rozbije a nabourá mechanismy," vysvětlil biatlonista.

"Jsem si vědom toho, že se může kdykoliv něco přihodit a já mohu skončit s aktivní činností. Biatlon není sport, který by mě zabezpečil po dvou sezonách do konce života. Ani po tom netoužím, protože budu chtít něco dělat i po sportovní kariéře," dodal Krčmář.