Oberhof (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář si ve stíhacím závodě Světového poháru v Oberhofu polepšil z deváté příčky po sprintu na osmou pozici. Ondřej Moravec po třech chybách na střelnici klesl na třinácté místo. Po třech chybách udělaly také Veronika Vítková a Eva Puskarčíková, které kvůli tomu neudržely postavení v první desítce. Vyhráli vítězové sprintu a lídři SP Martin Fourcade a Anastasia Kuzminová.

Krčmář se po chybě při druhé položce vleže propadl na čtrnáctou příčku, ale stále se držel na dohled nejlepší desítky. Vrátil se do ní díky bezchybné závěrečné položce, i když stejně jako při těch předchozích střílel pomaleji než jeho konkurenti. "Věděl, že ta nula bude hrozně důležitá. Určitě mu to nemám za zlé," řekl České televizi šéftrenér Ondřej Rybář. Krčmář finišoval o šesté místo, ale na Itala Lukase Hofera ani Švýcara Benjamina Wegera nestačil.

Moravec předvedl nejlepší běžecký výkon v sezoně, celkově měl čtvrtý čas. "Moc mě těší ten jeho běžecký výkon, který určitě dává možnosti na to parádní vystoupení, na které všichni čekáme," ocenil Rybář. Moravce ale brzdila trestná kola, po každé z prvních tří položek musel jedno absolvovat. Závěrečnou položku však vyčistil a posunul se na 13. místo.

Obhájce triumfu ve Světovém poháru Fourcadea nezastavila ani chyba při úvodní střelbě. Pak už byl francouzský favorit bezchybný a před třetí položkou se vrátil do čela. Nejrychlejší na trati a druhý nejrychlejší na střelnici byl Nor Johannes Thingnes Bö, ale ten minul třikrát a na Fourcadea ztratil 6,3 sekundy. Třetí skončil jeho starší bratr Tarjei Bö.

Vítková byla navzdory jedné chybě při úvodní položce vleže ještě před druhou střelbou ve hře o stupně vítězů. Pak ale přidala po jedné chybě na dalších dvou položkách a nakonec se propadla ze třetího místa na 14. pozici.

Nejlepší česká biatlonistka této sezony litovala, že ji malorážka neposlouchala lépe. "Dneska to byly ideální podmínky na střelnici, což je tady hodně neobvyklé. Já jsem se bohužel nevyvarovala těch jedniček. Bohužel se to nepodařilo, jak by člověk chtěl. I tak jsem dokázala na poslední položce zabojovat a dala tam tu nulu," řekla Vítková.

V desítce se dlouho držela Puskarčíková, která na prvních třech položkách nechybovala. Při závěrečné střelbě ale poslední tři rány minula a 450 metrů navíc ji srazilo až na 23. místo. Jessica Jislová minula čtyřikrát a klesla z 43. na 48. pozici.

Trenér ženského týmu Zdeněk Vítek si všiml, že už při první položce vestoje Puskarčíkové chyběl rytmus. Totéž se opakovalo při závěrečné střelbě. "Byly to bohužel tři těsné rány nahoře. Nebyly daleko, byly všechny na dvanáct hodin. Trochu mě překvapuje i absence toho rytmu. Nevím, co se stalo," řekl Vítek. Puskarčíková pak serveru Sport.cz řekla, že jí zřejmě kvůli špatné manipulaci několikrát zbraň nevystřelila.

Vlastní závod si jela vítězka sprintu Kuzminová. Vedoucí žena celkového hodnocení SP sice dvakrát minula, ale náskok slovenské biatlonistky před zbytkem pole nikdy neklesl pod půl minuty. Bezchybná střelba vynesla ze šestnáctého místa na druhé Italku Dorotheu Wiererovou. Třetí příčku obsadila další stoprecentně úspěšná střelkyně Vita Semerenková z Ukrajiny, která vyjížděla z 22. pozice po sprintu.

Závody SP v biatlonu v Oberhofu:

--------

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. M. Fourcade 32:23,6 (1 trest. okruh), 2. J. Bö -6,3 (3), 3. T. Bö -30,9 (0), 4. Svendsen (všichni Nor.) -1:04,7 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -1:16,2 (1), 6. Hofer (It.) -1:21,6 (2), 7. Weger (Švýc.) -1:21,8 (2), 8. Krčmář (ČR) -1:21,9 (1), 9. Doll -1:25,9 (1), 10. Peiffer (oba Něm.) -1:28,5 (2), ...13. Moravec -1:43,6 (3), 52. Soukup -5:10,2 (5), 56. Krupčík (všichni ČR) -5:40,0 (6).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 552, 2. J. Bö 514, 3. Fak (Slovin.) 372, 4. Šipulin (Rus.) 311, 5. T. Bö 309, 6. Weger 289, ...26. Krčmář 125, 31. Moravec 99, 58. Šlesingr (ČR) 23, 64. Soukup 16, 70. Krupčík 9.

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Kuzminová (SR) 30:49,5 min. (2 trest. okruhy), 2. Wiererová (It.) -1:04,4 (0), 3. Vita Semerenková (Ukr.) -1:10,2 (0), 4. Nowakowská (Pol.) -1:17,1 (0), 5. Mäkäräinenová (Fin.) -1:23,4 (3), 6. Domračevová (Běl.) -1:28,8 (2), 7. Dahlmeierová (Něm.) -1:29,1 (1), 8. Frolinová (Korea) -1:36,0 (2), 9. Braisazová -1:37,0 (3), 10. Bescondová (obě Fr.) -1:37,1 (1), ...14. Vítková -2:06,5 (3), 23. Puskarčíková -2:50,7 (3), 48. Jislová (všechny ČR) -5:10,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Kuzminová 422, 2. Mäkäräinenová 375, 3. Braisazová 368, 4. Wiererová 318, 5. Herrmannová (Něm.) 301, 6. Vita Semerenková 285, ...8. Vítková 255, 28. Puskarčíková 127, 60. Jislová 18, 75. Davidová (ČR) 6.

