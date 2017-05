Manchester/Praha - Bezpečnostní prohlídka před vstupem do multifunkční haly v severoanglickém Manchesteru, kde koncertovala americká zpěvačka Ariana Grandeová, nebyla skoro vůbec žádná, spíš nulová. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to řekla Češka, která se koncertu zúčastnila. Po koncertu otřásla vstupní halou exploze, vyžádala si 22 mrtvých včetně dětí a šest desítek zraněných. Britská policie událost vyšetřuje jako terorismus.

"Vůbec jsme přes rámy neprocházeli. Jediné, co je zajímalo, bylo, zda nemáme vlastní vodu. Tašky skoro vůbec nekontrolovali, ani se do nich nepodívali. Nechali nás jít dovnitř bez jakéhokoli ohmatání, jestli u sebe něco nemáme," uvedla Češka.

Výbuch podle ní nastal asi tři až pět minut poté, co zpěvačka odešla z podia. Po výbuchu se prý v jejím okolí chvilku nic nedělo a pak začali všichni panikařit, přeskakovat sedačky a hledat východ, kterým by mohli odejít. "Nikdo nevěděl, ani security, co se děje," popsala. Asi po pěti až deseti minutách otevřeli únikové východy a v aréně hlásili, že všechno je v pořádku, že nemáme panikařit a v klidu odejít z arény, že se nic nestalo, dodala. Až na hotelu se pak dozvěděla, co se vůbec stalo.