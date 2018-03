Falun (Švédsko) - Norská běžkyně na lyžích Heidi Wengová obhájila prvenství ve Světovém poháru. V závěrečném stíhacím závodu na 10 kilometrů volnou technikou ve Falunu sice doběhla až na 18. místě, v celkovém pořadí ale uhájila vedení.

Vítězstvím sezonu uzavřela další Norka Marit Björgenová, která po sprintu a závodu s hromadným startem odstartovala do stíhačky s více než půlminutovým náskokem. Sedmatřicetiletá běžkyně porazila druhou Američanku Jessicu Digginsovou o 16,7 sekundy a oslavila 114. výhru v SP v kariéře.

Američanka se díky druhému místu posunula na druhou příčku i v celkovém pořadí SP. Za Wengovou zaostala o 40 bodů, o 22 bodů se ale prosmýkla před další Norku Ingvild Flugstad Östbergovou. Ta chtěla zaútočit na celkový triumf, dnes ale doběhla osmá.

Ve 14:15 odstartují do stíhacího závodu muži. Průběžné pořadí vede Nor Johannes Hösflot Klaebo, který má v čele seriálu náskok 249 bodů. Ve hře jich zbývá 250.

Výsledky finále SP v běhu na lyžích ve Falunu

Ženy - stíhací závod 10 km volně:

1. Björgenová (Nor.) 24:18,9, 2. Digginsová -16,7, 3. Bjornsenová (obě USA) -1:11,5, 4. Hagaová -1:12,0, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -1:12,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:16,2, 7. Kallaová (Švéd.) -1:17,9, 8. Östbergová (Nor.) -1:19,0, 9. Sundlingová -1:30,5, 10. Anderssonová (obě Švéd.) -1:44,7.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. H. Wengová (Nor.) 1476, 2. Digginsová 1436, 3. Östbergová 1414, 4. Pärmäkoskiová 1220, 5. Björgenová 1078, 6. Bjornsenová 956, ...32. Nováková 208, 82. Beroušková (obě ČR) 26.

