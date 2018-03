SP v běhu na lyžích v Lahti (Finsko):

Ženy - 10 km klasicky: 1. Pärmäkoskiová (Fin.) 24:37,4, 2. Něprjajevová (Rus.) -20,9, 3. Björgenová (Nor.) -26,7, 4. Niskanenová (Fin.) -27,0, 5. Wengová (Nor.) -43,3, 6. Stadloberová (Rak.) -52,4, 7. Bjornsenová (USA) -57,6, 8. Östbergová (Nor.) -59,0, 9. Saarinenová -59,1, 10. Matintalová (obě Fin.) -1:13,4, ...18. Beroušková -1:28,6, 49. Nováková (obě ČR) -3:04,8.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 31 závodů): 1. Wengová 1396, 2. Östbergová 1191, 3. Digginsová (USA) 967, 4. Pärmäkoskiová 947, 5. Stadloberová 771, 6. Bjornsenová 710, ...26. Nováková 208, 80. Beroušková 26.

Muži - 15 km klasicky: 1. Poltoranin (Kaz.) 33:11,9, 2. Bolšunov (Rus.) -9,1, 3. Niskanen (Fin.) -20,9, 4. Iversen -28,8, 5. Sundby -39,9, 6. Dyrhaug -50,1, 7. Klaebo (všichni Nor.) -1:00,3, 8. Červotkin (Rus.) -1:02,3, 9. Bing (Něm.) -1:08,5, 10. Rickardsson (Švéd.) -1:09,2, ...53. Rypl -3:08,8, 55. M. Novák -3:09,8, 65. Bešťák (všichni ČR) -3:51,8.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 30 závodů): 1. Klaebo 1208, 2. Sundby 980, 3. D. Cologna (Švýc.) 953, 4. Harvey (Kan.) 900, 5. Bolšunov 800, 6. Poltoranin 756, ...37. Jakš 126, 142. M. Novák 2, 145. Knop (všichni ČR) 1.

SP žen ve skocích na lyžích v Rašnově (Rumunsko):

1. Lundbyová (Nor.) 257,8 b. (100+97 m), 2. Althausová (Něm.) 234,6 (94+92), 3. Križnarová (Slovin.) 234,5 (91+93,5).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 15 závodů): 1. Lundbyová 1120, 2. Althausová 820, 3. Takanašiová (Jap.) 666.

Lundbyová má tři závody před koncem sezony jistotu, že poprvé získá Světový pohár.

SP ve skikrosu v Solněčné Dolině (Rusko):

Muži: 1. Drury (Kan.), 2. Lenherr (Švýc.), 3. Flisar (Slovin.).

Průběžné pořadí (po 10 z 11 závodů): 1. Bischofberger (Švýc.) 462, 2. Chapuis (Fr.) 403, 3. Drury 398.

Ženy: 1. Näslundová (Švéd.), 2. Phelanová (Kan.), 3. Smithová (Švýc.), ...6. Kučerová (ČR).

Průběžné pořadí (po 10 z 11 závodů): 1. Näslundová 870, 2. Smithová 539, 3. Phelanová 489, ...16. Kučerová 152.