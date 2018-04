Praha - Talentovaná běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková řeší, jakou formou bude pokračovat její spolupráce s trenérem Stanislavem Frühaufem, někdejším koučem olympijské vítězky Kateřiny Neumannové. Jeho podpora přispěla k tomu, že v sedmnácti letech mohla startovat na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Mezi elitu by Havlíčková ráda nakoukla i v příští sezoně, prioritou ale pro ni bude stejně jako letos juniorské mistrovství světa.

Trenér Frühauf od podzimu psal Havlíčkové tréninkové plány, ale v přímém kontaktu nebyli. Jeho svěřenkyně absolvovala většinu tréninků samostatně. "K nějakému bližšímu kontaktu jsme se nedostali. V tuhle chvíli nedovedu říct, jak to bude, je to všechno v řešení. Určitě nechci říkat, že to bude končit, to vůbec ne," řekla Havlíčková na setkání s novináři. Jasno by mělo být nejpozději do poloviny května.

Jako členka juniorské reprezentace byla častěji v přímém kontaktu s Martinem Koukalem, který juniorky vede. "Je perfektní, že má ty zkušenosti a že skončil relativně nedávno," pochvalovala si. Díky kondici Koukal jezdí tréninky se svými svěřenkyněmi, po večerech na videu analyzuje jejich techniku. Havlíčková vnímá, že má jeho velkou podporu. "Hrozně se mnou sdílí úspěchy i neúspěchy," řekla.

Pomáhá jí i Neumannová, ke které Havlíčková vzhlíží od útlého dětství. "Když byl Turín, tak jsem byla poslední rok ve školce. Všechny holčičky jsme chtěly být jako Kačka Neumannová. Je pro mě obrovským vzorem. Nikdy bych si nemyslela, že ona bude ten člověk, který mi bude tak úzce pomáhat," svěřila se.

Hlavním závodem uplynulé sezony pro ni bylo juniorské mistrovství světa, ze kterého si odvezla čtvrté a páté místo. Nečekaně si ale splnila i olympijský sen. "V Koreji od samého začátku jak pohádka. Nevím, jestli jsem už vstřebala, že jsem tam byla," zasnila se.

Zjistila zároveň, jak velký rozdíl je mezi juniorským a seniorským lyžováním. Ve srovnání se zkušenějšími soupeřkami ztrácí hlavně v síle. "V té mám obrovské rezervy a vím, že na ní musím pracovat. Na to se chci právě i vzhledem k příští sezoně hodně zaměřit," řekla lyžařka z Vimperka.

Vrátila se z dovolené na Kapverdách, což prozrazovala i její spálená kůže. Teď dohání školu, aby mohla uzavřít třetí ročník na gymnáziu ve Vimperku. Sportuje bez konkrétního plánu.

V letní přípravě chce absolvovat osvědčená soustředění z loňska. Ráda by i nějaké závody v bězích do vrchu, plánuje třítýdenní pobyt na Dachsteinu a letní týdenní pobyt v hale na sněhu v Oberhofu. "My to vždycky máme jako takovou sportovní rodinnou dovolenou. Je to takové hezké, že je propojena rodina a trénink," vyprávěla.

Také v příští sezoně bude chtít uspět hlavně na juniorském mistrovství světa, vždyť bude prvním rokem juniorka. Ráda by se dostala do nominace na seniorský světový šampionát a chtěla by si vyzkoušet i některý ze závodů Světového poháru.

Závodnici, která v květnu oslaví osmnáctiny, navíc čeká maturita. Čtvrtý ročník nechce rozkládat. Uvidí, zda ho stihne dokončit tak, aby mohla maturovat v jarním termínu. Jinak by zkoušku dospělosti skládala na podzim.