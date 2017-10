Nahoruby (Benešovsko) - Někteří z účastníků běžeckého závodu Trailmaniacs na Slapech si dnes vybírají poslance během závodu. Voličský průkaz, který jim umožní volit ve volební místnost v Nahorubech na Benešovsku, si vyřídilo deset až 15 běžců. První z nich odvolil zhruba v 10:45, poslední má do místnosti přiběhnout pět minut před koncem voleb, řekl ČTK jeden z pořadatelů Ondřej Kutiš.

Do 12:30 se ve volební místnosti zastavilo 12 běžců. Jeden z nich na místě zjistil, že s sebou sice má voličský průkaz, ale zapomněl si v autě občanku, bez které volit nemohl. Zbylí účastníci ale odvolili bez problémů. "Koho budu volit jsem se rozhodl až za plentou, na trati jsem na to nemyslel," řekl jeden z běžců ČTK. Volební místnost v Nahorubech je zhruba ve dvou třetinách trati. Běžcům, kteří běží nejdelší 61 kilometrovou trať, tak do cíle po odevzdání hlasu zbývá ještě 20 kilometrů.

"Ze začátku to vzniklo jako vtip, možná taková trošku recese, ale pak jsme si říkali, že je to dobrý nápad umožnit vlastně těm lidem běžet závod a volit zároveň," řekl Kutiš. Podle něj pořadatelé nechtěli, aby se lidé museli rozmýšlet, jestli poběží závod nebo půjdou volit.

Běžcům, kteří se během závodu rozhodli volit, odečtou pořadatelé v cíli čas, který ve volební místnosti strávili. Někteří z nich proto situace využili a například doplnili zásoby pití na zbylou cestu.

Ve volebním okrsku volí kolem 150 lidí. Při posledních parlamentních volbách v roce 2013 bylo odevzdáno 122 platných hlasů. O první místo se tam tehdy dělili komunisté a lidovci se shodnou podporou 25 hlasů. Třetí tam bylo hnutí ANO, čtvrtí sociální demokraté. Je tedy možné, že hlasy až patnácti běžců mohou výsledky voleb ovlivnit.

Pro volební komisi ale práce s voličskými průkazy nepředstavuje žádnou novinku. "Běžně u nás volí jeptišky z místního kláštera, takže na volební průkazy jsme zvyklí," řekl ČTK člen volební komise Jakub Staněk.

V celých Křečovicích, jejich katastr tvoří 14 vesnic včetně Nahorub, bydlí asi 700 lidí. Průměrný věk je tam 41 let. Do závodu je přihlášeno 148 běžců a běžkyň. Jejich průměrný věk je necelých 34 let, více než dvě třetiny jsou muži. Kromě Čechů běží i jeden Dán, Afghánec a dva Slováci. Jedenapadesát z nich vyrazilo na 61 kilometrů dlouhou trať, 40 na 47kilometrovou a ostatní běží 33 kilometrů.