Toblach (Itálie) - Ruska Natalja Matvejevová a Nor Sindre Björnestad Skar vyhráli sprinty volnou technikou na Světovém poháru v Toblachu. Čeští běžci na lyžích Dušan Kožíšek a Jan Bartoň v Itálii neprošli kvalifikací.

Matvejevová porazila ve finále ve fotofiniši nejlepší sprinterku této sezony Maiken Caspersen Fallaovou z Norska, třetí skončila Švédka Hanna Falková. Mezi muži se Skar prosadil před Američana Simeona Hamiltona a ve sprinterském hodnocení SP se posunul na čtvrté místo. Třetí skončil Skarův reprezentační kolega Johannes Hösflot Kläbo.

Kožíšek zaběhl v kvalifikaci 44. čas a od finálové třicítky ho dělilo zhruba dvě a půl sekundy. Bartoň skončil na 49. příčce. Ženy v Toblachu nestartovaly.

Závody SP v běhu na lyžích v Toblachu (Itálie) - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Skar (Nor.) 2:47,91, 2. Hamilton (USA) -0,03, 3. Klaebo (Nor.) -0,66, 4. Pellegrino (It.) -1,27, 5. Hediger (Švýc.) -1,84, 6. Taugboel (Nor.) -3,77, ...v kvalifikaci 44. Kožíšek, 49. Bartoň (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1138, 2. Usťugov (Rus.) 961, 3. Heikkinen (Fin.) 741, 4. Harvey (Kan.) 594, 5. Hellner (Švéd.) 588, 6. D. Cologna (Švýc.) 554, ...86. Jakš 19, 112. Bartoň 4, 118. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Matvejevová (Rus.) 3:04,13, 2. Fallaová (Nor.) -0,08, 3. Falková (Švéd.) -2,41, 4. Ringwaldová (Něm.) -3,46, 5. Ingemarsdotterová (Švéd.) -5,88, 6. Fabjanová (Slovin.) -19,39.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Wengová 1351, 2. Östbergová (obě Nor.) 1043, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1032, 4. Nilssonová (Švéd.) 845, 5. Digginsová (USA) 694, 6. Fallaová 504.