Praha - Běžecký závod Trailmaniacs na Slapech umožní závodníkům, kteří si vyřídí volební průkaz, volit na trase. Čas ve volební místnosti jim pořadatelé odečtou, řekl v rozhovoru s ČTK jeden z pořadatelů Ondřej Kutiš. Závodníci budou volit v Nahorubech na Benešovsku, které měly v posledních volbách 148 registrovaných voličů. Stejný počet lidí v sobotu 21. října vyběhne na trať závodu, ve volební místnosti se ale zastaví jen jednotlivci.

"Nechceme, aby si lidé museli vybírat, jestli běžet závod, nebo jít volit," vysvětlil Kutiš. První závodníci vyrazí na jednašedesátikilometrovou trať s převýšením téměř 2,5 kilometru už v sedm ráno, o dvě hodiny později se k nim přidají běžci na 47 kilometrů a v poledne vyběhnou závodníci na 33 kilometrů dlouhou trasu.

Volební místnost v obci Nahoruby budou mít všichni přibližně ve druhé třetině trati. "Nechceme, aby lidé měli ztrátu v závodním čase, takže tam bude někdo z pořadatelů, který bude zapisovat startovní čísla a stopovat čas. Ten se jim na konci odečte, aby nebyli znevýhodnění proti ostatním," popsal Kutiš.

Volit budou moci jen závodníci, kteří si předem vyřídili volební průkaz. Poštou o něj mohli požádat do pátku. Na úřadě obce, kde mají své trvalé bydliště, si o něj mohou požádat až do středy 18. října. Podrobnosti pořadatelé uvádějí i na webu závodu. Určitě budou v Nahorubech volit nejméně dva pořadatelé, podle Kutiše také další nejméně tři nebo čtyři závodníci, o kterých vědí už teď.

I pouze pět nových voličů může v malém okrsku, kde bylo v roce 2013 při posledních parlamentních volbách 122 platných hlasů, výsledky hodně ovlivnit. O první místo se tam tehdy dělili komunisté a lidovci se shodnou podporou 25 hlasů. Třetí tam bylo hnutí ANO, čtvrtí sociální demokraté. Na rozdíl od komunálních voleb ale výsledky jedné malé obce nemají na výsledek voleb v celém obvodě, kterým je kraj, téměř žádný vliv.

V celých Křečovicích, jejich katastr tvoří 14 vesnic včetně Nahorub, bydlí asi 700 lidí. Průměrný věk je tam 41 let. Do závodu je přihlášeno 148 běžců a běžkyň. Jejich průměrný věk je necelých 34 let, více než dvě třetiny jsou muži. Kromě Čechů běží i jeden Dán, Afghánec a dva Slováci. Jedenapadesát z nich vyrazí na 61 kilometrů dlouhou trať, 40 na 47kilometrovou a ostatní poběží 33 kilometrů.

Závod běží potřetí. Loni nejrychlejší muž zvládl 61 kilometrů za pět hodin 53 minut, žena za šest hodin 52 minut. Střední trať pokořil vítěz za čtyři hodiny 33 minut, vítězka za pět hodin 50 minut. Třiatřicetikilometrovou trať nejlepší muž uběhl za tři hodiny sedm minut a žena za tři hodiny 51 minut.