Jihlava - Hokejisté Brna vyhráli ve 20. kole extraligy na ledě Jihlavy 2:0 a bodovali tak v pátém utkání v řadě. Brankář Marek Čiliak udržel podruhé v sezoně čisté konto, střelecky se prosadili Alexandre Mallet a Leoš Čermák. Kometa se udržela na druhém místě tabulky, vede díky lepšímu skóre Plzeň.

Poslední zápas před reprezentační přestávkou začali lépe jihlavští hokejisté. Žalčík v druhé minutě ale ani nadvakrát nedokázal překonat Čiliaka. Vyprodaný Horácký zimní stadion si na první gól musel počkat až do začátku předposlední minuty první třetiny. Diviš ve středním pásmu zbytečně ztratil puk, toho využil Vojtěch Něměc, projel mezi jihlavskými obránci a předložil před branku volnému Malletovi, který v koncovce nezaváhal.

Souboj dvou nejlepších týmů české hokejové historie, které shodně získaly 12 titulů, přinášel spíše boj, protože Dukla vsadila hlavně na pozornou obranu a spoléhala na rychlé brejky. Kometa dlouho na urputnou defenzívu extraligového nováčka hledala marně recept.

Největší šanci na vyrovnání měli domácí necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny. Hlinka ale trefil brankovou konstrukci a z následného trestného střílení nařízené za vhození hole hostujícím brankářem, Žalčík střelou na lapačku Čiliaka vůbec netrefil branku.

Kometa dokázala zvýšit náskok v končící 52. minutě. Bryhnisveen ztratil puk v rohu vlastního obranného pásma a Dočekal poslal puk před branku na úplně volného Čermáka, který překonal Škarka. Domácí brankář následně efektně zlikvidoval i šanci Hynka Zohorny.

Necelé tři minuty před koncem třetí třetiny navíc Kajínek ve vlastním obranném pásmu zbytečně fauloval Erata a Jihlava tím přišla i o poslední naděje na korekci výsledku.

Hlasy trenérů po zápase:

František Zeman (Jihlava): "Utkání se mi hodnotí hůř, jak kolegovi. Myslím si, že v první třetině jsme byli lepším týmem, ale bohužel ji 0:1 vyhrála Kometa. V druhé třetině to bylo naopak. Kometa byla lepší. Tím, že jsme neproměnili penaltu, tak nás to trochu uzemnilo, ale do třetí třetiny jsme šli s tím, že to utkání chceme zdramatizovat a dát gól. Myslím, že to i na ledě bylo vidět, Kometu jsme přestříleli. Bohužel znovu, byli jsme lepší, ale Kometa ujela, dala gól na 2:0 a pak už si to pohlídala. Když kluci budou tento výkon předvádět i v dalších utkáních, tak se diváci, kteří přijdou, mají na co těšit."

Kamil Pokorný (Brno): "Hodně nám ve vyrovnané první třetině pomohl první gól. Ve druhé třetině jsme byli až do penalty lepší, ale poslední čtyři minuty poté Jihlava ukázala, jak asi bude hrát ve třetí třetině. My jsme se na to ale nachystali a musím kluky pochválit, protože v obraně hráli velice dobře a nepustili Jihlavu do žádné gólové šance. Trpělivě si počkali na brejkovou situaci, která přišla a Leoš Čermák ji proměnil. Vítězství si ceníme, protože tady ztratily body jiné týmy. Chci poděkovat našim divákům, kteří přispěli k výborné atmosféře."

HC Dukla Jihlava - HC Kometa Brno 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Mallet (V. Němec), 52. L. Čermák (Dočekal). Rozhodčí: Mrkva, Roman Svoboda - Kis, Rampír. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6500 (vyprodáno).

Jihlava: Škarek - de la Rose, Suchánek, Bryhnisveen, Ulrych, Váňa, D. Kajínek, J. Zdráhal - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, Seman, A. Zeman - Žalčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Rys. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Dočekal, L. Čermák, T. Svoboda - H. Zohorna, V. Němec, Mallet - Haščák, Nahodil, R. Zohorna. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.