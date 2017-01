Praha - Hokejisté Vítkovic vyhráli v dohrávaném utkání 40. kola extraligy na ledě Sparty 2:0 a porazili Pražany i počtvrté v sezoně. Hrdinou zápasu byl brankář Patrik Bartošák, jenž si připsal 44 úspěšných zákroků a potřetí v ročníku udržel čisté konto.

"Je pravda, že jsme se dostávali pod enormní tlak. Musím ale vyzdvihnout práci kluků, jejich bojovnost, zarputilost, obětavost a samozřejmě gólmana, který nás mnohokrát podržel v těžkých situacích. V konečné fázi je to pro nás ale jedno, jsme rádi za tři body," řekl asistent trenéra hostů Pavel Trnka.

Sparta měla proti neoblíbenému soupeři od začátku výraznou převahu, do první šance se dostal již ve druhé minutě Forman. Bartošáka však nepřekonal a následně domácí nevyužili ani 78 vteřin dlouhou přesilovou hru pět na tři. A předznamenali v ní své trápení s koncovkou.

"Hned od začátku jsem se cítil výborně, párkrát jsem si sáhl na puk a byl jsem sebevědomý. Věděl jsem, že každou střelu chytnu. Byl to jeden ze zápasů, kdy se člověk cítí super," řekl Bartošák.

Zatímco gólmanovi Vítkovic narůstal počet zákroků, jeho protějšek Pöpperle se nudil. Bartošák si poradil i s Pechovou příležitostí, Hlinkovi v zakončení utekl puk.

V 16. minutě se tak dostali do vedení hosté. Pöpperle, jenž do té doby neměl ani jeden zásah, vyrazil Hrbasovu střelu, Tybor však stihl puk pohotově doklepnout. Bartošák v té době měl již 18 zákroků.

Vítkovice byly poté chvilku nebezpečné i v útoku, obraz hry se ale rychle vrátil zpět. Sparta útočila, hosté jen bránili a pozorný Bartošák likvidoval jednu střelu za druhou. V 29. minutě skončil puk za jeho zády, rozhodčí však po konzultaci s kolegou u videa Netíkův gól neuznali pro hru vysokou hokejkou.

"Nevšiml jsem si, odkud puk tečoval, ale kluci mi hned naznačovali, že to gól nebude. A ani fanoušci se netvářili, že by gólu věřili," řekl Bartošák. Rozhodnutí arbitrů dopředu tušili i sparťané. "Mysleli jsme si, že to bude vysoká hůl. Opravdu byla vysoko. Šancí jsme ale měli hodně, dnes ale pro nás byla brána moc malá," řekl útočník Petr Vrána.

Až v 36. minutě měl více práce i Pöpperle. Hosté hráli 64 sekund v pěti proti třem, ani oni však výhodu dvou hráčů navíc nevyužili. Barankovi zabránil ve skórování Mikuš, následně svůj tým několikrát podržel brankář Sparty.

V úvodu třetí třetiny mohl Vítkovice přiblížit k výhře z ojedinělé akce Němec, jeho pokus však skončil na tyči. Pražané se neustále tlačili do útoku, Bartošáka se jim ale nedařilo překonat ani ve zkrácených početních výhodách.

"Nebyli jsme schopní dát gól a je otázka, zda to bylo proto, že jsme byli nemohoucí v koncovce, nebo Bartošák chytal tak výborně," řekl asistent trenéra Sparty Jiří Veber.

V 56. minutě byli společně vyloučeni Klimek s Vránou a hosté ve dvojnásobné přesilovce zápas rozhodli. Pöpperleho překonal z dorážky Roman.

"Naše produktivita dnes byla slabá. Vítkovice jsme přehrávali, měli jsme i vyložené šance, ale neproměnili jsme je. Takhle se hrát nedá," řekl Vrána. Omluvil se za vyloučení v závěru, kdy dostal trest za konflikt s Tyborem. "Něco jsme si řekli a z jeho strany to bylo trochu neslušné. Pak ale neměl chuť to vyřešit a já udělal blbost, která nás stála zápas. Dnes to ale bylo fyzicky a psychicky náročné a tohle se občas stane," dodal Vrána.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Veber (Sparta): "Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb. První i druhou třetinu. Ale nebyli jsme schopní dát gól a je otázka, zda to bylo proto, že jsme byli nemohoucí v koncovce, nebo Bartošák chytal tak výborně. Nepříznivou bilanci s Vítkovicemi osobně neřeším, je to spíše věc pro novináře nebo fanoušky. Nemyslím si, že v zápasech byl nějaký společný rys, a věřím, že kdybychom hráli další zápas, tak do něj půjdeme s čistou hlavou. Já osobně určitě a snažili bychom se nabudit i tým."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Jsme rádi, že jsme se vrátili k poctivé defenzivní činnosti, což nám v posledních zápasech nevycházelo. Věděli jsme, že máme proti sobě kvalitního soupeře, a bylo vidět, že jsme se dostávali pod enormní tlak. Musím ale vyzdvihnout práci kluků, jejich bojovnost, zarputilost, obětavost a samozřejmě gólmana, který nás mnohokrát podržel v těžkých situacích. V konečné fázi je to pro nás ale jedno, jsme rádi za tři body. V minulosti jsme častokrát i my přehrávali soupeře, ale bylo to k ničemu. Tentokráte nás soupeř totálně přehrál, ale my jsme sebrali body."

Dohrávka 40. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Tybor (Hrbas, O. Roman), 57. O. Roman (Sloboda, Baranka). Rozhodčí: Hradil, Šír - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 4011.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Eminger, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Piskáček, Barinka, Gernát - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk, D. Krenželok - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Olesz, Y. Stastny, Kucsera - Vandas, E. Němec, Szturc - P. Zdráhal, Tomi, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.