Praha - Jak funguje termití společenství, co všechno termiti dokážou a jak ovlivňují ekosystém tropického pralesa, zkoumá entomolog Jan Šobotník z České zemědělské univerzity v Praze. Za termity vyráží do Kamerunu a Francouzské Guyany. Zajímavé výsledky jeho práce shrnul dokument, který tento týden zvítězil na mezinárodním festivalu přírodovědných filmů v Praze.

"Samozřejmě si můžeme položit otázku, jak by vypadal svět bez termitů. Odpověď se nikdy nedozvíme, ale čím si můžeme být jisti je, že bez termitů by náš svět vypadal úplně jinak, než jak ho známe," říká Šobotník ve filmu s názvem Svět podle termitů. Natočil ho režisér Jan Hošek.

Termiti jsou evolučně velmi stará skupina a nejblíže mají ke švábům. Lidé si často myslí, že jsou podobní mravencům, to je ale podle Šobotníka omyl. Na rozdíl od mravenců mají termiti měkká těla a proti predátorům by neobstáli. I proto žijí skrytí ve složitých systémech chodbiček uvnitř termitiště. Při útoku se někteří z nich obětují pro ostatní - jejich tělíčka se nafouknou a vybuchnou.

Francouzská Guyana je pro výzkum termitů vhodná hned ze dvou důvodů. "Je to nedotčená část Amazonského pralesa a zároveň tu platí výhody Evropské unie a Schengenského prostoru pro vyřizování byrokracie spojené s výzkumem," řekl ČTK Šobotník. Kamerun má zase tu přednost, že leží v Konžské pánvi, kde před 55 miliony let vznikla čeleď termitů, termitidae. "Proto je tam největší diverzita. Z hlediska biologie a historie termitů je to nejdůležitější místo," vysvětlil vědec. Na obě místa se proto mezinárodní vědecký tým bude opět vracet.

S nápadem vytvořit dokument přišel režisér Hošek. "S panem režisérem Hoškem se známe dlouhodobě, protože je vystudovaný biolog. Zjistili jsme, že nás baví spolupracovat na popularizaci výzkumu," řekl ke vzniku dokumentu Šobotník.

Film Svět podle termitů vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a České televize. Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématikou věd o životě (Life Sciences Film Festival) se letos konal od 16. do 20. října v Praze, ceny pořadatelé vyhlásili ve čtvrtek večer. Ocenění získal i další český snímek s názvem Živý plášť planety Země - Geoderma. Jeho autory jsou půdní biolog Ladislav Miko a režisér Ivan Stříteský. Film získal cenu ministra zemědělství.

pak mal