Opava - Hodně energie stálo trenéra Josefa Csaplára dovést fotbalisty Příbrami k návratu do nejvyšší soutěže. Po definitivní pojistce v podobě remízy 1:1 v Opavě ani neměl sílu slavit. Váží si ale toho, že se povedlo postoupit a zároveň nerezignovat na atraktivní fotbal, jak to viděl u jiných týmů druhé ligy.

"Kluci se na mě zlobili, že se vůbec neraduju, ale já jsem hrozně unavený. Vnitřně jsem hrozně šťastný, ale teď chci hlavně spát," prohlásil Csaplár krátce po utkání.

V něm se střetli oba celky, které budou v příští sezoně hrát v lize, a na zápase to podle Csaplára bylo vidět. "Tempo bylo nadstandardní na český fotbal. Hrálo se na doraz. Sice chyběla trochu kvalita, ale lidem se to muselo líbit, protože oba týmy chtěly hrát. Říkám, že je to jak ve vztahu kluk a holka. Hezké to bude jen, když to oba chtějí. Když chce jen jeden, tak to nikdy není hezké. Dnes se ale potkaly dva týmy, které se chtěly prosadit svojí hrou. Bylo to proto hezké utkání, dramatické, v závěru možná až moc," popisoval příbramský kouč.

To podle něj není ve druhé lize obvyklé, protože se několikrát potkal s urputnou defenzivou. "My měli strašný problém s tím, že jsme ztráceli s týmy, které doma zalezly do svého vápna a jen odkopávaly. A pak z jednoho nákopu dali gól. Nebyli jsme schopni to odemknout. Pak mi říkali, že jsme za pitomce, ale já na to říkal, že za pitomce je fotbal, protože ten prohrál. Na to nikdo chodit nebude. Ale na zápasy jako dnes lidi chodit budou," řekl Csaplár.

Zatím prý vůbec nepřemýšlel o tom, jak bude skládat tým pro ligu, jelikož sám stále netuší, zda zůstane trenérem, jelikož řeší osobní problémy. "O podobě týmu teď vůbec nepřemýšlím. To mě teď vůbec nezajímá. Já se soustředil na splnění tohoto cíle. Možná to ani nebude moje starost. Řeším jiné problémy, mnohem závažnější, jsou to mé soukromé důvody, které si nechám pro sebe," řekl.

Pokud ale zůstane, měl by být v jiné pozici než před rokem, kdy musel skládat tým v podstatě od nuly, když ze základní sestavy ligového celku zůstal jen Jaroslav Tregler.

"Přišel jsem do Příbrami a byl tam jediný hráč, jinak majitel všechno prodal. Řekl mi, ukaž, co umíš. Stáhli jsme kluky z hostování. Pak k tomu přišli zkušení hráči Ruda Skácel, Peter Grajciar, Tomáš Zápotočný, kterého naštěstí Ostrava vyhnala, což se tam zbláznili, protože by s ním teď nehráli o záchranu," míní Csaplár.

"V zimě jsem si udělal Míru Slepičku, kterého jsem jako dítě vychovával, Tondu Fantiše jako Příbramáka, vyskautoval jsem si Filipa Hlúpika. Tým jsem nazval otcové a synové. Bez otců bychom to nedali, protože synové jsou ještě trochu telátka. Správní otcové mají u mě zelenou, ale rozhodně ne úlevy," popisoval.

Vedle zkušených hráčů pak vyrostli i mladí hráči jako Jan Matoušek nebo Roman Květ. "Někteří udělali ohromný progres. Jiní ne, ale to je na podrobnější analýzu. Každopádně příbramská akademie opět ukázala, proč je vyhlášená," dodal.

Přínos trenéra Csaplára ocenil i majitel a ředitel klubu Jan Starka, syn klubového prezidenta Jaroslava Starky. "Před sezonou jsme dávali dohromady úplně nový tým z mladých hráčů doplněné o zkušené hráče. Pan Csaplár tomu dal svůj otisk a styl hry. Dal tomu impuls. Dělá fotbal 24 hodin denně a my mu můžeme jen pogratulovat a poděkovat, že to do ligy dotáhl hned za rok," těší Starku.

Rád by nyní tým udržel pohromadě. "V našem zájmu je udržet úplně všechny, co to půjde, a tým nerozprodávat. Po posledním kole se o tom budeme bavit s trenérem a uvidíme. Teď máme klid na práci. Musíme zajistit ekonomickou stabilitu a doplnit finance klubu. A pak podle toho tvořit kádr, prodlužovat smlouvy. Prostě klasická práce před sezonou, ale naštěstí už zase prvoligovou," dodal.