Kangnung - Nejhorším možným scénářem skončily podle hokejového útočníka Petra Koukala olympijské hry v Pchjongčchangu. Český tým sice postoupil do semifinále, ale následně dvakrát prohrál a skončil čtvrtý.

"V životě už se na olympiádu nepodívám. To se nedá popsat, jak to bolí," řekl zničený Koukal po porážce 4:6 s Kanadou. "Všechno je to o ničem. Zbytečné tři týdny. Čtvrté místo, úplně nejstupidnější věc na světě. Co k tomu mám dál říkat. Obrovská škoda. Každý jsme se nadřel a teď musíme koukat, jak Kanadě předávají medaile," kroutil hlavou pětatřicetiletý útočník a použil i jadrnější výraz.

Za jeden z klíčových okamžiků zápasu o bronz považoval dění v 10. minutě. Češi nejprve vyrovnali zásluhou Martina Růžičky na 1:1, ale Kanaďané jen o patnáct sekund později získali vedení zpět. "Byl jsem u toho na ledě. To byl moment, který to asi převážil. Kdybychom šli do vedení, mohli jsme hrát přesně to, co Kanada. Vyhazovat puky a čekat na brejky, které by se dostavily," řekl Koukal. "My jsme to tlačili do kopce a nezvládli to," přiznal.

Svěřenci trenéra Josefa Jandače v zápase neustále prohrávali, již od první třetiny navíc vždy nejméně o dva góly. "Pořádně jsme se nedostali na kontakt. Pořád to bylo dali, dostali... Až na konci tam něco začalo trošku padat, ale to už..." zklamaně ani nedopověděl větu. Problémem navíc byl podle Koukala fakt, že Češi na turnaji v pěti ze šesti zápasů inkasovali jako první. "A nedá se to otáčet věčně," řekl.

Nezdar v bojích o medaile jej mrzel i proto, že si uvědomuje, že již další šanci uspět na olympiádě nebude mít. "Jsou tu kluci, kteří když odejdou do NHL, tak se na olympiádu zase podívají. Ale pro spoustu z nás to byla poslední šance. Já v ní ani nikdy nedoufal. Přišla a měli jsme dva zápasy, stačilo jeden vyhrát a měli jsme olympijskou medaili. Nevyhráli jsme ani jeden," uvedl Koukal.

Český tým v posledním zápase na olympiádě dokázal prolomit nelichotivou bilanci pěti zápasů v duelech o medaile (semifinále a o 3. místo), ve kterých neskóroval. Kanadě dal čtyři góly, ale šest jich inkasoval. "V Praze před lety i v Minsku se nám nepodařilo vůbec skórovat, už jsme si z toho dělali trošku srandu. Teď góly konečně dáme, ale dostaneme jich šest," kroutil hlavou Koukal.

Svou další reprezentační kariéru nechtěl bezprostředně po zápase řešit. "Teď poletím domů a ve středu mě čeká extraliga s Hradcem," podotkl útočník, jenž se do národního týmu vrátil po více než roce. Přiznal však, že stejně jako Martin Erat, který již oznámil konec v reprezentaci, možná víckrát hrát nebude.