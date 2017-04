Praha - Martin Ručinský zažil jako hráč první start hokejistů z NHL na olympijských hrách v Naganu a podílel se na zisku historických zlatých medailí pro českou reprezentaci, teď se jako generálního manažer národního týmu musí připravit na to, že na hrách v Pchjongčchangu příští rok budou zástupci kanadsko-americké soutěže chybět. A nadšený z toho není. Turnaj to podle něj devalvuje.

"Je dobré, že teď víme, na čem jsme. Že bude olympiáda bez hráčů NHL. Myslím si ale, že je to škoda. Turnaj bude poloviční, ne-li čtvrteční. Co si budeme povídat, olympiáda je olympiáda a s hráči z NHL to mělo šťávu," řekl Ručinský ČTK v průběhu dnešního tréninku reprezentace chystající se na květnové mistrovství světa. "Olympiáda měla svůj lesk, svoji váhu. Rozhodnutí to degraduje," uvedl později v rozhovoru s novináři.

Pondělní verdikt vedení NHL se ale dal čekat, vše k tomu směřovalo již delší dobu. A Ručinský také tušil, že se tak stane. "Majitelé už toho měli trochu dost. Prakticky vše platí, dávají do toho peníze a poté se jim na olympiádě zraní klíčoví hráči, kteří pak nejsou k dispozici pro play off. Náznaky byly," řekl Ručinský.

Situace s uvolňováním hráčů z NHL však může být složitá. Vedení ligy sice rozhodlo, že soutěž nepřeruší, například hvězdný ruský útočník Alexandr Ovečkin však dlouhodobě deklaruje, že na olympiádu pojede. A majitel Washingtonu, za který hraje, Ted Leonsis avizoval, že je připraven jej pustit. Podobně se teoreticky mohou zachovat i jiné kluby.

"Osobně si nedokážu moc představit, že NHL poběží a někteří hráči pojedou na olympiádu. Jestli Washington pustí Ovečkina, to nemůžu říct a těžko to můžu komentovat. Když tam hráče nepošlou, tak k tomu mají nějaký důvod," řekl Ručinský. "Stát se může všechno. Osobně to ale beru tak, že olympiáda bude bez hráčů NHL," doplnil.

Šestačtyřicetiletý bývalý vynikající útočník zažil jako hráč éru, kdy hráči z NHL na olympiádě nestartovali, i období, kdy pod pěti kruhy hráli pravidelně.

"Právě proto si myslím, že to byla výborná věc pro všechny. Pro hráče, fanoušky i pro hokej samotný. Že špička z NHL na olympiádu přijela a byl to kvalitní turnaj. Nejvíc, co mohlo být. I my hráči jsme byli rádi, že jsme mohli reprezentovat svoji zem. Nikdo to nebral jako zátěž, ale všichni byli natěšení. Turnaj měl svoji váhu a důležitost. A tímto vše padá," řekl Ručinský.

Od Nagana se hokejové velmoci na olympiádě pravidelně poměřovaly a turnaje si oblíbili hráči i fanoušci. "Vždy to byl důležitý turnaj a milník v hokeji. Za mě to bylo pro všechny výborné. Bohužel teď je to takhle a NHL to utla," pokrčil Ručinský rameny.

Absence hvězd světového hokeje by teoreticky mohla zvýšit šance českého týmu na úspěch na olympiádě. Počet reprezentantů za Atlantikem postupně klesá a výrazné role v týmech jich mnoho nemá. "Když nebudou žádné výjimky, tak to bude jen turnaj hráčů z Evropy. I na mistrovství světa vám nějací hráči z NHL přijedou. Uvidíme, jak na tom budeme v únoru a co dáme dohromady. Osobně bych to ale jako výhodu neviděl. Je mi líto, že tam hráči z NHL nebudou," uvedl.

Vedení NHL mohlo učinit rozhodnutí neuvolnit hráče do Pchjongčchangu i proto, že v minulém roce obnovilo Světový pohár, který je pro ligu lukrativnější a zajímavější. "Osobě si ale myslím, že olympiáda je víc. To byl nejsledovanější turnaj," řekl Ručinský, jenž předpokládá, že o olympiádu ztratí zájem fanoušci z celého světa. "Bude to jako dřív," poukázal na období před rokem 1998.

Zklamání podle něj umocňuje fakt, že hokejisté z NHL i fanoušci brali start hvězd pod pěti kruhy jako samozřejmost. "Ona to ale samozřejmost není, protože to bylo jen z dobré vůle NHL, že hráče pustili. Fungovalo to pět olympiád. Na vše dobré si člověk zvykne lehce, teď si ale budeme muset zvyknout, že tam nebudou. Hokej se ale bude hrát dál a bude z toho turnaj jako dřív," řekl.

Situace by se ale opět mohla změnit pro olympijské hry v Pekingu 2022, NHL totiž chce expandovat do Číny. "Je možné, že Čína pro ně bude daleko zajímavější než Korea. Třeba jednu olympiádu vypustí, poté si vše zhodnotí a zjistí, že bylo lepší, když hráče uvolňovali. Těžko ale říct, u jednání jsem nebyl," dodal Ručinský.