Beroun - Medvědi Matěj a Kuba z populárního večerníčku Méďové dnes v Berouně oslavili sedmnácté narozeniny. Hostina, na níž nechyběly nazdobené dorty, med nebo hroznové víno, se konala poprvé bez jejich bratra Vojty, který loni uhynul. K medvědáriu na Městskou horu se Vojta přesto vrátil, a to v podobě dřevěné kulisy, kterou vytvořila výtvarnice Zuzana Svobodová se svými studentkami.

Jako každý rok přišel huňáčům pogratulovat režisér Václav Chaloupek, který je kdysi uvedl na obrazovku. Matěj i Kuba ho poznali ještě předtím, než vystoupil z auta, a hned se k němu rozeběhli. "Oni mají určitý stereotyp a já je vždycky rozhodím. Myslím si, že oni si pořád ještě ode mě slibují něco víc, než jim můžu udělat," uvedl režisér. Podle něj by byli nejradši, kdyby je vzal do lesa jako kdysi. "Bohužel, to už nikdy nebude," zalitoval.

Vojta zkolaboval loni v dubnu při koupání v bazénu, podle Chaloupka mohlo jít o náhlou srdeční příhodu. Připomněl, že berounští medvědi jsou několikátá příbuzenská generace a jejich rodiče byli sourozenci. "Nějaká ta vrozená vada se může vyskytnout," podotkl. Vojta byl podle něj navíc od začátku viditelně menší a slabší než jeho bratři.

Video: Berounští medvědi slavili narozeniny, letos bez uhynulého Vojty 13.01.2017, 14:42, autor: A, zdroj: ČTK/A

Podle ošetřovatelky Dagmar Krejsové Kuba s Matějem ze začátku odchod svého bratra snášeli hůř, časem si ale zvykli. "Už se chovají normálně," řekla Krejsová ČTK.

Uhynulého medvěda na Městské hoře připomíná dřevěná kulisa, kterou vytvořily studentky aranžérství z nedaleké Střední odborné školy a středního odborného učiliště Beroun-Hlinky pod vedením výtvarnice Svobodové. "Kulisa je veliká zhruba jako průměrný medvěd, ztvárnění je udělané tak, aby se děti nebály, aby to připomínalo nějakou pohádku," uvedla Svobodová.