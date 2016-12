Berlín - Nábytek, bytové doplňky, porcelánové nádobí, ale třeba také návrhy rozsáhlých objektů pro technický park v Ostravě z dílny předního českého designéra Jiřího Pelcla představuje výstava v Českém centru v Berlíně. Jde o první samostatnou výstavu šestašedesátiletého designéra a architekta v německé metropoli po několika desítkách let.

"V Německu Pelcl vystavoval naposledy v prosinci 1989 v jedné menší galerii poblíž berlínské zdi. Tato výstava představuje vlastně jeho návrat do Berlína," říká ředitel centra Tomáš Sacher o expozici s názvem Od myšlenky k designu, která je k vidění do 9. února.

"Není to klasická retrospektiva, ale spíše jde o ukázky různých způsobů jeho práce, různé formy práce," konstatoval Sacher u narůžovělé vázy, kterou Pelcl vypálil ve vykotlaném pařezu. I přes použití v podstatě staré techniky je podle Sachera výsledkem luxusní výrobek.

Právě na kontrast luxusního a běžného tvůrci výstavy upozorňují, když na jednu stranu místnosti umístili nádobí navržené pro prestižní italskou firmu a na druhou obývací soupravu z obyčejných materiálů, jakými jsou korek nebo papírový karton. "On se tomu trochu jakoby vysmívá a dělá kopie známých luxusních kusů nábytku, které stojí obrovské peníze, z materiálů, které rozhodně luxusní nejsou," popisuje Sacher u zvláštního vybavení obývacího pokoje.

Nezvyklou nápaditost českého designéra dokládá i ochranou fólií obalený obraz s bývalým československým prezidentem Gustávem Husákem ledabyle opřený o stěnu. Původně součástí výstavy vůbec být neměl, ale když ho Pelcl v Českém centru viděl, prostě ho do ní přidal.

Přístup bývalého rektora Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze ukazují i citáty, které výstavu doprovázejí. "Navrhování věcí je vzrušující. Je to hledání optimálních tvarů, materiálů a technologií ve vztahu k funkci. Je to neustále pozorování obyčejných lidských činností, zacházení s předměty v různých prostředích a za různých okolností," stojí na jednom z nich. "Je to zkoumání míry přitažlivosti předmětu pro člověka a jeho komunikace s nimi. Hlavní roli přitom hrají emoce, které předměty vyvolávají. Je to přemýšlení o duchu věcí."

Vedle tradičních designových produktů představuje výstava také projekt Světa techniky v Ostravě, na němž se Pelcl podílel návrhem rozsáhlých objektů Strom života a Vesmír, které jsou jednou z nejvíce viditelných součástí tamního technického parku.

Jiří Pelcl je léta činný jak na poli užitého designu pro průmyslovou výrobu, tak na poli teorie designu. Vedle designérské práce zrealizoval desítky interiérů. Za svoji tvorbu obdržel mnoho ocenění, například Czech Grand Design v roce 2006 nebo německá ocenění Form a Design plus o rok později.