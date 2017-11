Berlín - Berlínská policie dnes představila některé ze zhruba stovky kradených věcí z pozůstalosti legendárního člena kapely The Beatles Johna Lennona. Položky pocházejí z krádeží nejpozději z roku 2006 v newyorském bytě vdovy po hudebníkovi Yoko Ono. Jsou mezi nimi tři diáře, dvoje typické brýle "lenonky" nebo tabatěrka s deseti cigaretami značky Gitanes.

"Byl to velkolepý, neobvyklý kriminální případ," řekl dnes novinářům mluvčí berlínské policie Winfrid Wenzel ke kauze. První kusé informace o záchytu policie zveřejnila už v pondělí, kdy také zadržela muže podezřelého z přechovávání kradených předmětů a obchodování s nimi. Osmapadesátiletý Němec tureckého původu disponoval desítkami memorabilií včetně posledního Lennonova diáře.

Poslední poznámky v něm pocházejí z 8. prosince 1980, tedy ze dne, kdy byl Lennon před svým newyorským domem zastřelen fanatickým fanouškem. Na ten den měl Lennon v diáři zanesenou schůzku s fotografkou Annie Leibovitz. Právě ona těsně před zpěvákovou smrtí pořídila slavnou fotografii, na níž nahý Lennon objímá svoji oblečenou ženu Yoko Ono. V lednu 1981 se pak fotografie dostala na obálku magazínu Rolling Stone.

Některé předměty má berlínská policie už několik měsíců, další našla až v pondělí v automobilu zadrženého muže. Jde například o jedny z Lennonových brýlí i s receptem od newyorského optika z 12. května 1978.

Ukraden a znovu nalezen byl podle agentury DPA také poznámkový blok, mimo jiné s písněmi Woman a Just like starting over, původní magnetofonový pásek se záznamem koncertu The Beatles z 30. srpna 1965, podklady ke smlouvám, hudební ocenění z roku 1980 a dokonce školní sešit z roku 1952. Kromě toho je nyní u berlínské policie řada Lennonových pohlednic, lístků, účtenek a věcí denní potřeby.

Policie se domnívá, že krádeže prováděl turecký řidič Yoko Ono z let 1995 až 2006, nyní žijící podle policie v Turecku. Poté byly věci odvezeny do Turecka a odtud v letech 2013 a 2014 do Berlína. Turek si už v roce 2007 v New Yorku odseděl 60 dní za tajné pořizování fotografií v bytě Yoko Ono.

Policii na 86 podezřelých položek upozornil insolvenční správce jednoho aukčního domu, který hodnotu položek odhadoval na 3,1 milionu eur (téměř 80 milionů korun). Už v roce 2013 jeden z dvojice podezřelých prodal jedny z Lennonových hodinek prostřednictvím aukčního domu za 600.000 eur, uvedl dnes Carsten Pfohl z berlínské kriminální policie. Hodinky s osobním věnováním dala Yoko Ono Lennonovi k jeho posledním narozeninám dva měsíce před jeho smrtí.

Berlínští vyšetřovatelé zkontaktovali právníka 84leté Yoko Ono a i s některými předměty a mnoha fotografiemi nedávno odletěli do New Yorku. Na německém generálním konzulátu se setkali i s Yoko Ono. "Byla velmi dojatá a bylo jasně vidět, že jí na těch předmětech záleží a že je pochopitelně chce mít zpátky," řekla berlínská státní zástupkyně Susann Wettleyová.

Yoko Ono si krádeží nevšimla hned. Lennon měl podle německých vyšetřovatelů mnoho brýlí a celou sbírku hodinek. Navíc byly v místnostech, kde se pohybovalo mnoho členů personálu výtvarnice japonského původu.