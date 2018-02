Berlín - Debata o sexuálním obtěžování a zneužívání postavení, která se ve světě rozproudila díky kampani #metoo, se nevyhne ani nadcházejícímu filmovému festivalu Berlinale. Pořadatelé tradičního filmového svátku chtějí tématu věnovat několik diskuzí a dokonce kvůli němu do programu nezařadili část snímků. Zahraničním novinářům v Berlíně to řekl šéf festivalu Dieter Kosslick.

"Jde o méně než pět filmů," uvedl Kosslick, který řídí festival, jenž pravidelně představí kolem 400 různých snímků. "Jsou to filmy, na jejichž tvorbě se podíleli lidé, kteří se sami přiznali, že jsou součástí problému," poznamenal. O jaké konkrétně šlo, ale neprozradil.

Diskuze o sexuálním násilí nabrala na síle loni, když řada hereček obvinila známého amerického producenta Harveyho Weinsteina, že je obtěžoval a dožadoval se sexu. V dalších měsících čelily obviněním ze sexuálního obtěžování i hvězdy stříbrného plátna jako Dustin Hoffman nebo Kevin Spacey. V Německu zase skandál zasáhl režiséra Dietera Wedela.

Množství afér překvapilo i devětašedesátiletého šéfa Berlinale. "Nemyslel jsem si, že to má takové rozměry," připustil Kosslick. "Myslím, že to je ve všech zemích. Není to jen debata o sexismu a zneužívání. Je to debata o moci muže nad ženou v dějinách," je přesvědčen. "Jsem si docela jistý, že po téhle debatě nebude svět v této otázce takový, jaký předtím byl," podotkl také s tím, že by diskuze mohla výrazně urychlit zrovnoprávnění mužů a žen.

Kosslick počítá s tím, že téma bude jedním z nejvýraznějších i na letošním Berlinale, které se uskuteční od 15. do 25. února. "Můžu vás ujistit, že během Berlinale bude tahle diskuze hrát roli," řekl. Je podle něj možné, že se bude debatovat i o tvůrcích filmů, které se budou v Berlíně promítat. "Musíme počkat, co se stane. Doufám, že se toho nestane moc u filmů, které jsou součástí programu," poznamenal.

Při posuzování toho, jaké snímky promítat, a jaké ne, jde podle něj obecně o debatu, jestli je možné oddělit umění od umělce; jestli lze dílo vnímat pozitivně a ukazovat veřejnosti, i když je zřejmé, že jeho tvůrce porušil zákon. Berlinale už v minulosti podobnou situaci řešilo, když rozhodovalo o tom, jestli bude promítat snímek režiséra Romana Polanského, který je v USA obviněn ze znásilnění třináctileté dívky.

Kosslick sám nemá na věc definitivní názor. Tíhne ale k tomu, že není možné "polovinu všech děl vymazat, protože lidé, kteří je vytvořili, spáchali zločin". Zároveň podotýká, že jde vždy o subjektivní rozhodnutí v konkrétním případu. "Zřejmě to nepůjde nikdy zcela vyřešit," míní.