Uherské Hradiště - Slavný švédský režisér Ingmar Bergman byl perfekcionista, hercům ve svých filmech však zcela důvěřoval. Při dnešní debatě s návštěvníky Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti to řekla jeho dlouholetá spolupracovnice Katinka Faragó. Pro Bergmana podle ní bylo důležité obklopovat se štábem, který dobře znal a věděl, co od něj může očekávat.

"Pro Bergmana byl nejdůležitější výsledek. Měl velký respekt k divákům. Říkal, že když si lidé zaplatí za film v kině, musejí dostat to nejlepší," uvedla Faragó, podle které Bergman rád využíval herce z divadla v Malmö, kde působil.

S režisérem pracovala 30 let, podílela se na vzniku 19 jeho filmů. Zpočátku jako skriptka, později jako osobní asistentka a produkční. Spolupracovat začali v roce 1954 při vzniku filmu Sny žen, posledním jejich společným snímkem byl Fanny a Alexandr z roku 1982. Bergman podle ní byl na natáčení vždy výborně připravený, nerad improvizoval. "Když si herci přečetli jeho scénáře, ani neměli důvod k improvizaci. Ne vždy se mi líbily, ale pokaždé měly neobvyklou úroveň. Pracovala jsem se 60 režiséry, mám co srovnávat. Viděla jsem u nich i velmi špatné scénáře, ale nikdy ne u Bergmana," řekla Faragó.

Za režisérův stěžejní snímek považuje Sedmou pečeť z roku 1957. Na vznik filmu přitom podle ní neměl režisér zpočátku dostatek peněz, studiu připadalo, že je scénář nezajímavý a nudný. Změnilo se to až po úspěšném uvedení Bergmanova snímku Úsměvy letní noci na festivalu v Cannes. Ze Sedmé pečeti se následně stal film, který Bergmana celosvětově proslavil.

"Poté už si mohl natáčet, co chtěl. Měli bychom být rádi, že dostal takovou volnost. Jeho filmy jsou profesionálně natočené, to se o všech dnešních filmech v kinech říct nedá," uvedla Faragó.

Na letošek připadá 100. výročí Bergmanova narození. Také proto mu LFŠ věnovala jednu z festivalových sekcí. Návštěvníci díky ní mohou zhlédnout 15 Bergmanových filmů. "Sté výročí je tak atraktivní, že většina festivalů dělá nějaký bergmanovský program. My jsme se snažili odlišit, udělat to trošku jinak. Zjistili jsme, že nejlepší bude pozvat si hosty, kteří k tomu mají co říct a kteří jsou schopni vybrat ty filmy," řekl ČTK hlavní dramaturg LFŠ Jan Jílek. Kromě Faragó proto dorazila do Uherského Hradiště i profesorka filmové vědy ze stockholmské univerzity Maaret Koskinenová, která je přední světovou odbornicí na Bergmanovo dílo.

Letošní 44. ročník LFŠ začal v pátek, potrvá do neděle. Nabídne přes 200 filmů, podobně jako loni.