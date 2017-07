Londýn - Tenista Tomáš Berdych si při čtrnáctém startu ve Wimbledonu zahraje podeváté osmifinále. Do čtvrtého kola prošel český hráč po výhře 6:3, 6:4 a 6:3 nad Španělem Davidem Ferrerem. Bez ztráty setu prošli favorité Srb Novak Djokovič a Švýcar Roger Federer do druhého týdne tenisového Wimbledonu. Trojnásobný vítěz londýnského grandslamu Djokovič porazil Lotyše Ernestse Gulbise 6:4, 6:1, 7:6 a v osmifinále je podesáté. Rekordman Federer v cestě za osmým titulem zdolal Němce Mischu Zvereva 7:6, 6:4, 6:4, mezi nejlepší šestnáctku se dostal již popatnácté.

"Utkání bylo bez jediného propadu. Nic takového tam nebylo, což je super. Jsem rád, že se mi to takhle podařilo zvládnout, a o to víc, jaký to byl soupeř, byť to není žádný travař. Vždycky potěší být součástí druhého týdne," řekl Berdych.

Jedenáctý nasazený Berdych se utká buď s turnajovou osmičkou Dominicem Thiemem, nebo s Američanem Jaredem Donaldsonem. Hrát se bude v pondělí, kdy jsou na programu všechna osmifinále dvouhry mužů i žen. "Je to nejlepší den tenisu, protože v jeden den hraje šestnáct mužů a žen. Můžete si vybrat skvělý zápas na velkém i menších dvorcích. Jsem rád, že u toho budu," usmál se Berdych.

Poslední český zástupce ve dvouhrách v letošním turnaji se proti Ferrerovi mohl spolehnout na tradiční zbraně. Měl pevný servis a "úřadoval" z forhendu.

V prvním a druhém setu navíc shodně brzy získal brejk, který pak už udržel. "Nechci říct, že jsem se na to extrémně soustředil, ale on vždycky do zápasu vlítne nabuzený, a když jsem mu hned zezačátku dal najevo, že bude hodně pod tlakem a nebude mít moc prostoru, tak to pak bylo o to snadnější," podotkl Berdych.

Na konci první sady si setbol připravil povedeným náběhem k síti po servisu. "On je, nechci říct stará škola, ale je dané, jak hraje a je důležité zahrát něco navíc, a pak je snazší vyhrát. A tohle byl ten míč, to nečekal," upozornil Berdych. Snažil si i změnit rytmus a hrát kratší míče. "I když mě jednou prohodil, tak hodně míčů se mi z toho podařilo vyhrát. Jemu přijde do hlavy myšlenka, aha, teď může přijít i něco jiného, že nemůže běhat doprava doleva. Ty míče jsou hrozně cenný," řekl.

Koncovku druhého setu z terasy sledoval i sedminásobný vítěz Wimbledonu a letošní favorit Roger Federer, kterého čekal zápas na centrkurtu až večer.

Třetí sadu rozhodl loňský semifinalista turnaje Berdych povedeným křížným prohozem v páté hře, přičemž v předešlém gamu odvrátil jediný brejkbol soupeře v utkání. "Odservíroval jsem tady dobře všechny tři zápasy," pochvaloval si. Zápas ukončil po hodině a tři čtvrtě při druhém mečbolu.

Výhrou srovnal bilanci s Ferrerem na 8:8, ale na grandslamech zdolal bývalého třetího hráče světa, který je nyní na 39. pozici, i ve třetím vzájemném duelu. Proti Španělům se mu na grandslamech daří, někoho z nich zdolal podeváté v řadě.

Pro Berdycha je účast v osmifinále Wimbledonu letos nejlepším výsledkem na grandslamu. V lednu na Australian Open prohrál ve 3. kole s pozdějším vítězem Federerem a na French Open skončil o kolo dříve.

V osmifinále Wimbledonu jsou Djokovič i Kerberová

V soutěži pokračuje i Němka Angelique Kerberová a má stále šanci udržet post světové jedničky. Loňská finalistka otočila utkání s Shelby Rogersovou z USA a přemožitelku Lucie Šafářové zdolala za dvě a čtvrt hodiny 4:6, 7:6, 6:4. Německá tenistka prohrávala už 4:6, 2:4 a čelila brejkbolu, ale udržela se ve hře a vítězstvím v tie-breaku 7:2 si vynutila třetí set. V něm vedla 2:0, pak prohrávala 2:3, odvrátila brejkbol na 2:4 a nakonec duel získala.

Kerberová zůstane jedničkou, pokud postoupí do finále a Rumunka Simona Halepová nedojde do semifinále. Když bude Halepová mezi nejlepší čtveřicí, musí Němka Wimbledon vyhrát. A jestli Kerberová vypadne před finále a Halepová před semifinále, bude jedničkou Karolína Plíšková.

Přemožitelka nejlepší české hráčky Magdaléna Rybáriková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové osmifinále. Slovenská tenistka ve 3. kole porazila Ukrajinku Lesju Curenkovou 6:2 a 6:1. Rybáriková potvrdila formu a letošní bilanci na trávě si finalistka wimbledonské juniorky z roku 2006 vylepšila na 16:1.

Federera čeká v osmifinále Bulhar Grigor Dimitrov, kterému dnes usnadila postup skreč soupeře. Semifinalista turnaje z roku 2004 vedl nad Dudim Selou 6:1, 6:1, když izraelský tenista zápas kvůli zranění vzdal. V letošním ročníku je to už devátá skreč ve dvouhře mužů. V případě úspěchu Federer ve čtvrtfinále může narazit na druhého z bratrů Zverevů Alexandera. Desátému nasazenému Němci však stojí v cestě Kanaďan Milos Raonic, jenž obhajuje loňskou účast ve finále.

Djokovič ukončil cestu Gulbise, který před Wimbledonem vyhrál zápas na ATP Tour naposledy loni na Roland Garros. V prvním setu prohrával srbský favorit 2:4, ale pak získal devět gamů za sebou. V třetí sadě bývalý desátý hráč světa Gulbis, jenž po zdravotních problémech spadl na 589. místo žebříčku, držel s Djokovičem krok a rozhodl až tie-break.

"Těší mě, jak se moje hra zvedla oproti úvodním dvěma kolům. Takhle soustředěný výkon jsem nepodal už několik týdnů," řekl Djokovič, jenž před Wimbledonem vyhrál turnaj v Eastbourne. V osmifinále ho čeká Francouz Adrian Mannarino, kterého loni vyřadil ve druhém kole.

V pavouku ženské dvouhry už není ani jedna z pěti tenistek, které ovládly přípravné turnaje na trávě před Wimbledonem. Jako poslední vypadla Estonka Anett Kontaveitová. Vítězku z Hertogenbosche v duelu s Dánkou Caroline Wozniackou dělily dva míčky od postupu, ale nakonec bývalé světové jedničce podlehla 6:3, 6:7 a 2:6. Nasazenou pětku nyní čeká Američanka Coco Vandewegheová, která před Wimbledonem navázala spolupráci s bývalým vítězem turnaje Australanem Patem Cashem.

Senzace se zrodila v mužské čtyřhře, kde už v druhém kole vypadli obhájci titulu Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut. Francouzskou dvojici vyřadili domácí tenisté Jay Clarke a Marcus Willis v pětisetové bitvě. Osmnáctiletý Clarke je přitom v deblovém žebříčku na 882. místě a jeho spoluhráči patří 708. příčka.

Výsledky tenisového Wimbledonu

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Querrey (24-USA) - Tsonga (12-Fr.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:5, Dimitrov (13-Bulh.) - Sela (Izr.) 6:1, 6:1, skreč., Raonic (6-Kan.) - Ramos (25-Šp.) 7:6 (7:3), 6:4, 7:5, Berdych (11-ČR) - Ferrer (Šp.) 6:3, 6:4, 6:3, Mannarino (Fr.) - Monfils (15-Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2, Djokovič (2-Srb.) - Gulbis (Lot.) 6:4, 6:1, 7:6 (7:2), A. Zverev (10-Něm.) - Ofner (Rak.) 6:4, 6:4, 6:2, Federer (3-Švýc.) - M. Zverev (27-Něm.) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4, Thiem (8-Rak.) - Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kuzněcovová (7-Rus.) - Hercogová (Slovin.) 6:4, 6:0, Muguruzaová (14-Šp.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:2, Rybáriková (SR) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:1, Kerberová (1-Něm.) - Rogersová (USA) 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, Radwaňská (9-Pol.) - Bacsinszká (19-Švýc.) 3:6, 6:4, 6:1, Vandewegheová (24-USA) - Riskeová (USA) 6:2, 6:4, Martičová (Chorv.) - Dijasová (Kaz.) 7:6 (8:6), 6:1,Wozniacká (5-Dán.) - Kontaveitová (Est.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Siniaková (5-ČR) - Lučičová-Baroniová, Petkovicová (Chorv./Něm.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, Hlaváčková, Babosová (4-ČR/Maď.) - Kerkhoveová, Marozavová (Niz./Běl.) 6:2, 5:7, 6:4., Strýcová, Görgesová (7-ČR/Něm.) - Aojamaová, Jang Čao-süan (Jap./Čína) 6:4, 6:2, Bellisová, Vondroušová (USA/ČR) - K. Bondarenková, Kruničová (Ukr./Srb.) 6:2, 6:4, Ninomijaová, Voráčová (Jap./ČR) - Raeová, Robsonová (Brit.) 6:4, 7:6 (7:4).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Raja, Hozumiová (Indie/Jap.) - Cerretani, Voráčová (USA/ČR) 5:7, 6:4, 6:2.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Demoliner, Martínezová (Braz./Šp.) - Matkowski, Peschkeová (14-Pol./ČR) 6:2, 6:4, K. Skupski, Raeová (Brit.) - Roger-Vasselin, Hlaváčková (5-Fr./ČR) 6:4, 7:5, Jebavý, Hradecká (16-ČR) - Broady, Broadyová (Brit.) 6:4, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Vrbenský (ČR) - Vale (15-Portug.) 6:4, 7:6 (8:6), Miladinovič (6-Srb.) - Štyler (ČR) 6:3, 7:6 (9:7), Stewart (Brit.) - Macháč (ČR) 4:6, 7:5, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Labranaová (Chile) - Hindová (ČR) 6:3, 6:4.