Londýn - Už ráno tenista Tomáš Berdych tušil, že ho odpoledne ve Wimbledonu čeká pět setů. Jeho předtucha se naplnila a i pošesté na londýnské trávě vyšel z utkání na maximální počet setů vítězně. Tentokrát ve 4. kole porazil Dominica Thiema z Rakouska 6:3, 6:7, 6:3, 3:6 a 6:3.

"Já mám obecně pětiseťáky rád," řekl Berdych. Jeho slova podtrhuje statistika. V kariéře v nich má bilanci 21:8 a ve Wimbledonu ovládl všech šest.

"Od rána jsem měl takový pocit, že by to mohlo být pět setů a mohlo by to dobře dopadnout," prozradil jednatřicetiletý Berdych. Mluvil o své představě se svým týmem i nejbližšími. "A pak si ze mě ostatní dělali srandu, že jsem mu kvůli tomu nechal čtvrtý set, aby se naplnil pocit, co jsem ráno měl," usmál se Berdych.

Ze zápasu vyšel vítězně především díky výbornému servisu. Dal 15 es, do hry poslal 74 procent prvních servisů a z těch 105 míčů letících průměrně přes 190 km/h nedokázal Thiem 49 zreturnovat. "Podání bez debat hodně pomůže," řekl český hráč. Na servisu cítí pohodu. "Od té doby, co jsem začal hrát na trávě. A cítit se dobře je cíl. Ať už hrajete fotbal, hokej nebo tenis. Proto trénujete, proto si odříkáte a makáte."

Ve Wimbledonu prošel popáté do čtvrtfinále, víckrát to na londýnské trávě z Čechů dokázal jen Ivan Lendl (7x), a pošestnácté na grandslamech. Je to deset let od jeho prvního postupu mezi osmičku - právě ve Wimbledonu.

"Je to doba. Člověku se to nepovedlo jen dvakrát a pak nic. Tohle ale docením až časem," řekl svěřenec kouče Martina Štěpánka. "Lepší pocit než před deseti lety, kdy to bylo poprvé, to rozhodně není. Teď už je to přeci jen poněkolikáté. Samozřejmě z toho mám velkou radost, ale srovnávat se to nedá."

Před zápasem s o osm let mladším Thiemem zmiňoval, že mladí dravci jsou pro něj motivací. Je stále těžší jim čelit, i proto mohl mít větší radost. "Určitě to neberu jako zadostiučinění. To zní, jako bych tenis dělal pro někoho jiného. Hraju ho hlavně sám pro sebe," řekl bývalý čtvrtý tenista světa, který je nyní v žebříčku patnáctý. "Kdybych sám nevěřil, že pořád můžu hrát dobrý tenis, už bych tady ani nebyl. Jsem jen rád, že práce, kterou tomu obětuju, se ukázala a výsledky se dostavily," uvedl.

Po rakouském mladíkovi ho pravděpodobně čeká zkušenost. V boji o semifinále nejspíše narazí na Srba Novaka Djokoviče, kterého porazil jen dvakrát z 27 zápasů. Jedna ze dvou výher přišla v semifinále Wimbledonu v roce 2010. "Novak je skvělý, hovoří za něj výsledky a úspěchy a víc není třeba říkat," uvedl Berdych.

Jedno je jisté, k výhře bude potřebovat svůj nejlepší tenis. A vymyslet úspěšný recept, jak přerušit sérii dvanácti proher s Djokovičem. "Jedna věc je to popsat a druhá to udělat na kurtu. Zkusím to zvládnout na dvorci. Jedna věc je pořád podávat dobře jako dosud. Uděláme taktický plán, který s vámi ale sdílet nebudu, protože by si ho mohl najít. To je vše, co k tomu můžu říct," řekl.