New York - Po většinu kariéry se tenistovi Tomáši Berdychovi častější zranění až na výjimky vyhýbala. V poslední době si ale musí na opakované komplikace zvykat. Tak jako dnes na grandslamovém US Open, na kterém mu ve druhém setu druhého kola zatuhla bedra a zápas proto ztratil.

Kvůli podobnému problému se zády letos Berdych prohrál ve stejné fázi rovněž na antukovém French Open v Paříži. A nedávno během léta na poslední chvíli vynechal turnaj v Montrealu, protože si v rozehrávce zablokoval žebra.

V New Yorku se tak trpce pousmál, když slyšel otázku, co ho trápí tentokrát. "Vůbec to nezní lichotivě. Ale asi si budu muset zvyknout," uvedl jednatřicetiletý Berdych po prohře s Ukrajincem Alexandrem Dolgopolovem 6:3, 1:6, 6:7, 2:6. "Zase bedra jako v Paříži. Nevím, jestli za to může přetížení nebo únava," odhalil.

Před zápasem trablům nic nenasvědčovalo a dobře se cítil i v první sadě. Až na úvod druhé mu bedra ztuhla. "Zvlášť levá strana. Nemohl jsem se vytáhnout na servis, vytočit tělo. Veškeré údery jsem hrál jenom z ruky. Nepomáhám si tělem, takže do míče nedávám dostatečnou energii. Celý řetězec se rozpadl," popsal.

Nechal se ošetřovat mimo dvorec a před třetím setem i na kurtu, ale k obratu v zápasu mu masáže a hmaty nepomohly. "Nezaznamenal jsem pozitivní změnu. Výsledkem možná jedině bylo, že se stav nezhoršoval," uvedl.

Na US Open před deseti lety vzdal osmifinále s domácím Andym Roddickem kvůli problémům s dýcháním. Tentokrát předčasně ukončit zápas nechtěl. "Na grandslamu jsou zápasy dlouhé. Může se stát cokoliv. Snažil jsem se přijmout fakt, že nemůžu hrát jako obvykle. Necítil jsem ostrou bolest. Zkoušel jsem to," řekl.

Záda jsou pro tenisty alfou a omegou jejich výkonu. Každý o ně pečuje co možná nejlépe a Berdych není výjimkou. "Dennodenně. Cvičení, rehabilitace, protahování a tak dále. Bez toho bych vůbec nemohl fungovat," přitakal a s úsměvem dodal: "Snímek tenistových zad nikdy není hezký. Vždycky se na něm něco najde."

Po Paříži byl brzy fit a následně došel do semifinále Wimbledonu. Je mu ale jasné, že po 16 letech na okruhu ATP a s přibývajícím věkem bude muset přijmout skutečnost, že se zranění budou vracet. "Je to něco nového. Na podobné záležitosti jsem nebyl zvyklý. Jen jsem je viděl u ostatních. Budu si muset zvyknout. V téhle fázi kariéry asi budou běžnější. Musím se s nimi rychleji vypořádat," konstatoval Berdych.

Doufal, že nejde o vážnější problém. Nechtěl by si dát půlroční pauzu, jakou měl loni Švýcar Roger Federer. "Snad to bude brzy v pohodě, Doufám, že mě nedožene něco tak vážného, abych musel tenisu na půl roku nechat. Snad," dodal.