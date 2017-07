Londýn - Tomáš Berdych a Lucie Šafářová končili zápasy prvního kola na trávě ve Wimbledonu vpodvečer a oba spokojeně. Loňský semifinalista turnaje musel více bojovat, ale nepříjemného Francouze Jérémyho Chardyho udolal ve čtyřech setech. Zato Šafářová se s Francouzkou Oceane Dodinovou na kurtu nezdržela ani hodinu.

"Chardy rozhodně nebyl jednoduchý soupeř na prvního kolo. O to větší radost mám z výkonu i z postupu. Byl to docela dobrý den," řekl Berdych po výhře 6:3, 3:6, 7:6 a 6:4. "Super utkání, skvělý vstup do Wimbledonu," radovala se Šafářová, semifinalistka Wimbledonu z roku 2014, která Dodinovou porazila dvakrát 6:2.

Berdych i Šafářová vstoupili do Wimbledonu vítězně shodně poté, co se po minulém grandslamu rozešli s trenéry. Berdych ukončil po French Open spolupráci s Chorvatem Goranem Ivaniševičem a připravuje se s Martinem Štěpánkem. Šafářová zase v Paříži oznámila Františku Čermákovi, že dál jeho služby nevyužije.

"Tenis se nehraje na krásu a na dobrý pocit. Je celý o tom, jak se odehrávají výsledky. To je jasně daný, ty nebyly a to je celý," řekl Berdych. Stejný důvod uvedla Šafářová. "Výsledky nebyly, jaké bych si představovala," konstatovala. Na trávě se jí od rozchodu s Čermákem docela daří. "Byl to nový impulz. A zatím to vypadá, že ten tah byl k lepšímu. Teď nemám žádného trenéra, jsem tu s přítelem a kámoškou," řekla Šafářová s odkazem na stolní tenistku Ivetu Vacenovskou.

Jednatřicetiletý Berdych zlomil zápas s Chardym ve třetím setu, v kterém zvládl zkrácenou hru. "Je fajn vést 2:1 na sety s člověkem, který je rozjetý, výborně servíruje a celkově hraje uvolněně," řekl český hráč. Poslední těžkou chvilku přestál v závěru čtvrté sady, kdy čelil brejkbolu. "Mohl se lehce chytit, ale odvrátil jsem ho, zahrál jsem dobrou výměnu a pak už jsem si to pohlídal," doplnil patnáctý hráč světa.

Před Wimbledonem odehrál exhibici se Španělem Rafaelem Nadalem. Vítěze French Open porazil v Hurlinghamu ve dvou setech. "Bylo vidět, že si chce zahrát, protože za poslední roky na trávě moc zápasů nenahrál. Takže k vidění nebyly nějaké srandičky, ale docela kvalitní zápas. Dva sety, které stály za to," řekl Berdych.

Šafářová potvrzuje, že se jí v poslední době na trávě daří. V Nottinghamu a Birminghamu došla do semifinále a ve Wimbledonu byla loni i předloni v osmifinále. "Našla jsem na trávu recept," smála se. "Dobře servíruju, na trávu levácká rotace platí dobře. Hraju rychle. Cítím se tu dobře. Nemůžu si stěžovat."

Na turnaji v Birminghamu skrečovala semifinále s Petrou Kvitovou kvůli bolavé noze. Měla lehce nataženou zadní stranu stehenního svalu. "Ve svalu byla tekutina, takže mi nedoporučili s tím hrát. Teď už noha drží, musím to zaklepat," řekla.

Dvouhra je prioritou Šafářové, ale letos možná bude na stejné úrovni čtyřhra. S Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou mohou získat tzv. "Bucie Slam", vyhrát čtvrtý grandslamový turnaj ve čtyřhře v řadě. "Je poslední, který nám chybí, takže to je ohromná motivace a cíl. Zároveň se nám tu nikdy moc nedařilo, nejlíp jsme tady byly ve čtvrtfinále. Půjdeme krok po kroku, ale bylo by to úžasné," řekla.