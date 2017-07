Londýn - Od servisu, který ho dosud zdobil, se odvinou šance Tomáše Berdycha, jak ve čtvrtfinále Wimbledonu vyřadit druhého nasazeného Novaka Djokoviče. Trojnásobného vítěze londýnského grandslamu neporazil už dvanáctkrát v řadě a ve středu se na trávě v All England Clubu pokusí o průlom.

Jedenáctý nasazený Berdych zdolal bývalého prvního hráče světa Djokoviče jen dvakrát z 27 zápasů. Jedna ze dvou výher přišla v semifinále Wimbledonu v roce 2010, o tři roky později ale se Srbem na stejném místě jasně prohrál.

Před sedmi lety došel Berdych ve Wimbledonu do finále, svého jediného grandslamového. Cestou tehdy porazil Djokoviče a před ním Švýcara Rogera Federera. "Tady jsem si vyzkoušel, že se někdo z těch čtyř dá porazit," připomněl Berdych Djokoviče, Federera, Španěla Rafaela Nadala a Brita Andyho Murrayho, kteří současnému tenisu dominují. Od té doby ale nad nimi na grandslemech vyhrál jen dva zápasy z 13.

Před rokem sice došel ve Wimbledonu do semifinále, ale to mu v cestě nestál ani jeden ze zmíněné čtveřice. "Ale takové dárky se nestávají každý rok. Nemůžu očekávat nic jiného než Djokoviče," předpověděl Berdych, že si Srb v odloženém osmifinále poradí s Francouzem Adrianem Mannarinem. Tak se dnes po třech setech i stalo.

Třicetiletý Djokovič si pamatuje prohru s Berdychem z roku 2010. "Tráva svědčí jeho hře, to je evidentní. Má výborný servis a forhend a hraje ploché údery. Patřil dlouho do desítky a velké zápasy na velkých turnajích zná," řekl Djokovič a dodal: "V téhle fázi turnaje už nejsou jasní favorité. Půjdu předvést to nejlepší."

Otázku, proč dominují Federer, Djokovič, Nadal a Murray a i Berdych, který se za nimi držel v závěsu přes šest let, na ně vyzrál jen občas, zodpověděl Ivan Lendl. "Jsou napřed, protože jsou o kus lepší psychicky, fyzicky i herně. Líp řeší situace na dvorci a dokážou se vypořádat s nepříjemnými momenty," řekl Lendl, kouč Murrayho. "Můžete je porazit, ale ze sta zápasů vyhrajou větší půlku," doplnil.

Základem úspěchu bude servis. V předešlých čtyřech zápasech se o něj Berdych mohl opřít a v osmifinále proti Rakušanovi Dominicu Thiemovi mu vycházel přímo skvěle. "Chtěl bych podávat dobře jako dosud," přitakal Berdych s tím, že se jeho servis zlepšil od prvních turnajů na trávě. "Ten povrch tomu pomůže a pořád to tady píše víc než na antuce. Ten proces chtěl čas a musel jsem být trpělivý," uvedl.

Djokovič letos dosud nebyl ve formě jako v minulých letech. Vyhrál jen dva tituly (Berdych žádný) a na grandslamech nepřešel čtvrtfinále. "Určitě to nějakou roli může hrát. Je otázka, jestli už je zpátky ve formě, nebo ne. To se zjistí až na kurtu," uvedl Berdych a dodal: "Pamatuju si ho z toho období, kdy byl k neporažení. Třeba tohle může být něco jiného. Asi se toho nemůžu chytat a řešit, jak na tom je, protože tím bych jen plýtval energií. Počítám, že bude dobře nachystaný."

V případě postupu si Berdych zahraje ve Wimbledonu semifinále potřetí v kariéře, což se mu na jiném grandslamu nepovedlo. Na Australian Open byl mezi čtyřkou dvakrát (2014, 2015), jednou v Paříži (2010) i na US Open (2012).