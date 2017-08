Cincinnati (USA)/Praha - Tenista Tomáš Berdych rychle vyléčil problém se skřípnutým nervem z Montrealu a je připraven na turnaj v Cincinnati. V prvním kole Western & Southern Open ho čeká Argentinec Juan Martín del Potro.

"Ani jsem se nad tím extra nepozastavoval. I takovýhle kluci v pavouku jsou. Nepřekvapuje mě to," řekl Berdych v rozhovoru pro česká média směrem k duelu se světovou třicítkou a někdejším vítězem grandslamového US Open.

S Del Potrem se střetl sedmkrát a vyhrál tři zápasy. Letos bývalou čtyřku pořadí ATP porazil v Indian Wells. "To bylo taky první kolo," připomněl Berdych.

Nad startem české jedničky v Cincinnati ale visel otazník. Před týdnem musel odstoupit z turnaje v Montrealu. Při rozehrání před zápasem ucítil ostrou bolest. "Bylo to zničehonic. Šel jsem se rozehrát, a když jsem servíroval, tak jsem ucítil jako kdyby mi někdo zarazil kudlu do zad a nemohl jsem se ani nadechnout," popsal.

Do zápasu prvního kola s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim ještě zbývala asi hodina a půl a za pomoci fyzioterapeuta se snažil rozhýbat. "Abych to mohl aspoň zkusit, ale nemělo cenu to ani pokoušet," doplnil Berdych, proč odstoupil.

Ještě do Montrealu za ním na den přiletěl specialista z New Yorku. "A povedlo se mi dát do kupy," zaklepal nedávný semifinalista Wimbledonu. Zranění nemělo nic společného s problémy zad z antukového French Open. "Tam to bylo úplně dole v kříži a tohle nahoře mezi lopatkami na pravé straně, asi mezižeberní nerv, který jsem si skřípl pohybem. Bylo to úplně z čista jasna, nečekal jsem to," uvedl.

Patnáctý hráč světového žebříčku ATP už občas podobné problémy během kariéry řešil. "Většinou se stanou náhle, odezní a netáhnou se. Vyléčí se a jede se dál. Na tohle rychle zapomenu a hodím za hlavu. Tak to prostě je," řekl Berdych.

Během pár dnů se tak dal do pořádku a v Cincinnati už absolvoval ostrý trénink. "A bylo všechno v pohodě a doufám, že to bude v klidu a byla to jen chvilková věc, která mi sice jeden turnaj vzala, ale i to se stane," řekl jednatřicetiletý Berdych.

S odstupem času ho malinko štve, že turnaj vzhledem k vylosování a vývoji nehrál. Na druhou stranu se snaží podobné úvahy nerozvíjet. "Už jsem se za x let naučil, že věci, které člověk neovlivní, tak je lepší se tím nezaobírat. Nečerpat zbytečně energii a nechat to být. Soustředím se na věci, které můžu ovlivnit," řekl.

Dle rčení, že všechno špatné je pro něco dobré, i pro Berdycha může být pozitivní, že Montreal vynechal. Ušetřil síly na Cincinnati a především na US Open. "I tak se to dá brát, ale není třeba se nad tím snažit něco vymýšlet. Beru to, jak to je. Turnaj nebyl, dal jsem se do kupy a čeká mě Cincinnati a New York," doplnil.