Abú Zabí (SAE) - Tenista Tomáš Berdych se hodlá v nadcházející sezoně více soustředit na velké turnaje a chtěl by ukončit čekání na grandslamový titul, který mu v jinak bohaté sbírce stále chybí. Aktuální světová desítka také plánuje v příštím roce hrát více uvolněně a agresivněji.

"Chci se spíše více zaměřit na jednotlivé cíle, na grandslamy, velké turnaje, podniky série Masters, než se jen soustředit na to, aby celá sezona byla dobrá. To už jsem dělal tři roky v minulosti, teď chci dělat něco jiného," řekl Berdych v rozhovoru pro Sport360 v Abú Zabí, kde zahajuje na exhibičním turnaji sezonu.

"Nechci mít další rok, kdy budu hrát celou dobu konzistentně. I když vím, že pokud budu zdravý, tak se mi to může znovu podařit. To je v pořádku, ale je prostě čas se více zaměřit na velké věci," doplnil jednatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí.

Při posledním grandslamu v létě na US Open nestartoval kvůli zánětu slepého střeva, předtím ale na turnajích velké čtyřky nechyběl od roku 2003. Patnáctkrát se dostal do čtvrtfinále nebo dál, jednou si zahrál i finále, ale na vysněný vavřín stále čeká.

"Neřekl bych, že je to nějaký psychický blok. Je to také o tom, jakým soupeřům čelíte. Myslím, že je to kombinace mnoha věcí, které se musejí sejít. Je to jako puzzle. Všechny ty kousky musíte posbírat," prohlásil Berdych.

"Někdy vám mohou chybět malé detaily. Může to být na začátku turnaje, v jeho průběhu nebo v posledním zápase. Myslím, že je to jen o tom dělat práci, které věříte, že je to ta správná cesta. Jen toho se musíte držet. A to je jediný způsob, jak se vám může podařit vyhrát," dodal Berdych.

Na novou sezonu se česká jednička chystala pod vedením "superkouče" a bývalého wimbledonského vítěze Gorana Ivaniševiče, s nímž zahájila spolupráci v srpnu. "Goran je klidný, uvolněný a zjednodušuje věci, což je dobré pro psychiku. Pracujeme na nových věcech, což je něco, co může okořenit kariéru. Mám z toho dobré pocity," řekl Berdych.

"Pokud bych měl říct jednu věc, kterou bych rád v nové sezoně změnil, tak abych hrál uvolněněji. Pak je totiž moje hra mnohem agresivnější. Dělal jsem to, když jsem byl mladší, ale čím jste starší, tím se asi víc kontrolujete," mínil Berdych.