Praha - Trošku rozpačitě spolu zpočátku působili na dvorci tenisté Tomáš Berdych s Rafaelem Nadalem. V Laver Cupu je kapitán Björn Borg nasadil do čtyřhry, ale v pražské O2 areně přes postupné zlepšení nakonec bod nezískali. Krátce před půlnocí prohráli s australsko-americkým párem Nick Kyrgios, Jack Sock 3:6, 7:6 a 7:10 v super tie-breaku.

Berdych i Nadal hrají čtyřhru na turnajích jen zřídka. Český hráč se letos objevil jen ve třech zápasech a Nadal dokonce jen ve dvou. Přesto oba debla umí - Berdych má skvělou bilanci v Davis Cupu a Nadal loni v Riu získal olympijské zlato.

Jejich první společné působení na jedné straně dvorce chvilku drhlo. "Byla to naše první zkušenost a museli jsem si zvyknout," řekl Nadal a Berdych dodal: "Začátek byl z naší strany lehce pomalejší, ale v závěru to bylo o jednom dvou míčích."

"Měli jsme jen pár minut na rozehrávku a na začátku jsme nebyli sladění, ale to je normální. Oni výborně podávali, hráli rychle a v pár míčích vypadali jistější než my, ale bylo to vyrovnané. Bylo to docela dobré," zhodnotil první hráč světa Nadal.

Sock i Kyrgios jsou výborní deblisté, opírali se do míčů s maximální razancí a více jim to spolu ladilo. "Právě fakt, že mi jsme byli na kurtu spolu poprvé a oni už tam nějaký čas strávili, byl vidět," řekl Berdych, který v prvním setu přišel o servis. "Škoda, že se nám nepodařilo dostat do stavu 3:3, pak jsme se daleko zlepšovali," řekl.

Nadal svou zarputilostí pomohl Berdychovi k prohozům, český hráč předvedl i povedený lob. Urvali tie-break druhé sady, ale poté podlehli v super tie-breaku. "Škoda, bylo to vyrovnané, ale i tak to bylo dobré utkání," mínil Berdych.

Přes prohru ve čtyřhře vede Evropa po prvním dnu nad zbytkem světa 3:1 na zápasy. "S tím jdeme postele a to je dobré," usmál se Nadal. Kapitán Borg si výsledek rovněž pochvaloval. "Hrály se čtyři těsné zápasy. Po dnešku jsme spokojeni."

Berdych i Nadal spěchali z haly na hotel, jelikož oba dnes čeká dvouhra. Jen zatím nevěděli, proti komu nastoupí. "Je po půlnoci, ale nevidím v tom problém. Je to pro všechny stejné, s tím jsme do toho šli," konstatoval Berdych.

Druhý den je každý zápas za dva body. "Čeká nás moving day," pronesl Nadal golfovým slangem, že se bude bojovat o co nejlepší pozici před nedělním vyvrcholením. "Potřebujeme další body. Zatím je to skvělé utkání a je úžasné být součástí týmu Evropy," řekl Nadal.