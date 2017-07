Londýn - Spoléhat se na vlastní zbraně a přidat detaily navíc. Taková je představa kouče Martina Štěpánka o hře tenisty Tomáše Berdycha. Náznaky variability už český hráč předvedl na londýnské trávě a měl byl s ní vyrukovat i v pondělním osmifinále na Rakušana Dominica Thiema.

Na tréninkových dvorcích Aorangi dnes Štěpánek rozehrával bývalého finalistu Wimbledonu na duel s favorizovaným osmým hráčem světa Thiemem. Hodinový trénink obsahoval vše potřebné, včetně delší části, při které hrál Berdych voleje.

"Dělali jsem tam víc věcí, protože Dominic má svoji hru a vynikajícího trenéra (Güntera Bresnika), který je neskutečně chytrý. Zná moc dobře Tomáše a všechny hráče. Vyběhnou s nějakou taktikou a my musíme taky s něčím přijít. Buď mu ty zbraně Tomáš sebere, anebo bude zkrátka a jednoduše lepší," řekl Štěpánek.

Základem Berdychova úspěchu bude stále servis a forhend, který patří k nejtvrdším na okruhu. "Tomáš má fakt velkou ránu. Hlavně z forhendu a to musí využít. Na tomhle povrchu to je jedna z velkých zbraní," uvedl kouč.

K agresivitě by měl jednatřicetiletý Berdych přidat ještě něco navíc. Tak jako to udělal o kolo dříve proti Španělovi Davidu Ferrerovi. "Detaily, které můžou rozhodnout. V jednu dobu kariéry byl Tomáš strašně čitelný. Zůstával na čáře vzadu a moc se toho nedělo. Musí přidat nějaké prvky. Stačí, když udělá dva tři balony za zápas jinak a zápas to může úplně změnit," míní sedmatřicetiletý Štěpánek.

Na druhou stranu se nedá čekat, že Berdych totálně změní styl. "Ať si lidi proboha nemyslí, že začne hrát pořád servis síť, nebo najednou začne běhat jako králík, tak to není. Je mu 31 let. Je to práce na detailech, aby tomu věřil," řekl Štěpánek.

Berdych by měl proti Thiemovi přizpůsobit hru vývoji utkání. "To vyplyne ze zápasu. Zjistí, co na něj Dominic připravil a začne na to reagovat. Máme připravené nějaké varianty. Dominic je vynikající, je mladý a silný, hraje každý balon na sto procent. Bude to zajímavý boj," uvedl Štěpánek, který v minulosti vedl Chorvata Ivana Dodiga a pomohl mu k 29. místu v žebříčku dvouhry a čtvrtému ve čtyřhře.

Podmínky ve Wimbledonu dobře zná, rozdíl je v tom, že má vedle sebe bývalou světovou čtyřku. "Tomáš je špička, i když ho spousta lidí už odepisuje. Já si myslím, že tam pořád patří, a proto tady děláme, co můžeme," uvedl Štěpánek.

S Berdychem už letos občas odjel na turnaje v roli druhého kouče, a když skončila po French Open hráčova spolupráce s Chorvatem Goranem Ivaniševičem, dostal nabídku na plný úvazek. A taková se neodmítá. "To je otřepaná fráze, nicméně ano," řekl Štěpánek. "Takového tenistu jsme dlouho neměli a dlouho mít nebudeme. Měli bychom si toho vážit. Já si toho vážím, proto jsem nabídku vzal," konstatoval.

Podle Štěpánka z Berdycha čiší drajv a věří, že má šanci ještě dotáhnout se na nejlepší. "Je naprosto výjimečný. Má obrovskou disciplínu. Neviděl jsem v Čechách většího profesionála už hodně dlouho. Ostatní země nám ho závidí, nebo záviděly. Teď naštěstí na chvilku vypadl ze světel a má na tenis trošku klidu."

Štěpánek není v roli generála, který bude hráči, který vydržel šest let v elitní desítce, nařizovat, kdy a jak dlouho se bude trénovat. Jde o společnou dohodu. "On už si prošel své, má velké zkušenosti a musí mi dávat zpětnou vazbu. On ví přesně, co má dělat. Akorát někdy v něčem potřebuje pomoct a od toho jsem tady," řekl trenér.