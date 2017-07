Londýn - Smutný z prohry v semifinále, ale spokojený se svou hrou odjede Tomáš Berdych z Wimbledonu. V boji o finále nestačil český tenista na Švýcara Rogera Federera, během dvou týdnů v All England Clubu však ukázal, že po nevýrazné první části sezony může v té druhé hrát dobře.

Na londýnské trávě měl Berdych znovu vyladěné své obvyklé zbraně - servis a forhend - a neměl ve hře výpadky. "Tak nějak jsem si Wimbledon představoval. Jsem s tenisem spokojený a těším se na odpočinek," řekl.

I v prohraném duelu s fenomenálním Federerem, v kterém nezískal ani set, předváděl razantní hru bez větších chyb a na solidní úrovni. "Hrál jsem vyrovnaně od začátku do konce. Bez hluchých míst. Dařilo se mi soustředit, což je na celém výkonu vidět a odrazilo se to třeba na servisu," řekl jednatřicetiletý Berdych.

"A musím říct, že jsem hrál dobře celý turnaj. Těší mě to o to víc, že mám za sebou těžké období, které mě stálo strašně moc sil," připomněl, že prvních šest měsíců nezářil jako dřív. Nevydařila mu spolupráce s Chorvatem Goranem Ivaniševičem, po French Open se s ním rozešel, najal Martina Štěpánka a na trávě hrál uvolněně.

Ve Wimbledonu obhajoval loňské semifinále a hrozilo mu, že vypadne z dvacítky žebříčku. "Věděl jsem, že mi hrozí ztráta bodů," řekl. Chtěl dojít aspoň do osmifinále, aby moc neztratil. "Žebříček není úplně klíčový, ale udržet se v šestnáctce je určitě fajn kvůli nasazení, které může na turnajích pomoct. Jestli jsem dvanáctý nebo čtrnáctý, je skoro jedno. Mám splněno a těším se na druhý půlrok."

V žebříčku ATP zůstane patnáctý a může se do konce sezony jen zlepšovat. Před rokem v druhé polovině sezony moc turnajů kvůli zánětu slepého střeva neodehrál. Chyběl i na US Open a má šanci zaútočit třeba i na návrat do desítky. "Určitě to je jeden z cílů, aby se mi povedlo to číslo před jménem udělat jednociferný. To by bylo ideální ukončení sezony. Proto je tohle povzbuzení," řekl.

Věk vrcholových sportovců se prodlužuje a Berdych v jednatřiceti letech není ve stadiu, že by si stanovil, jak dlouho ještě bude tenis hrát. "Nebudu si dávat cíle, že chci hrát další tři, čtyři, pět let. Hraju, co to jde a dokud z toho mám požitek, že to, co tomu obětuju, mi přináší dobrý pocit. Až se jednoho dne vzbudím a ten tam nebude, tak řeknu, dobrý a je hotovo," prohlásil.