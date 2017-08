New York - Tenista Tomáš Berdych neposílí český výběr v utkání o záchranu ve Světové skupině Davisova poháru na antuce v Nizozemsku. Dvojnásobný vítěz "salátové mísy" navíc plánuje se soutěží družstev rozlučku. Nejlepší český tenista to oznámil na grandslamovém US Open.

"Vzhledem k tomu, jak se to sešlo a jak je to rozložený, že se hraje na antuce, tak po dohodě s týmem a panem (Miroslavem) Černoškem (manažerem reprezentace) tenhle Davis Cup vynechám," oznámil Berdych v New Yorku s vysvětlením, že jeho prioritou je pokus kvalifikovat se na Turnaj mistrů do Londýna.

"Co si budeme povídat. Dostat se tam každý rok je velký úspěch a udělat tam výsledek nebo vyhrát je něco, co se mi ještě vůbec nepovedlo. A kolik let ještě takových šancí mít můžu? V Davis Cupu už jsme, myslím, dokázali maximum, co šlo. Tímhle způsobem jsem se rozhodoval," vysvětlil Berdych.

Kapitánu Jaroslavu Navrátilovu bude v Haagu 15. až 17. září chybět vedle Berdycha i Radek Štěpánek, který se zotavuje z jarní operace zad a minulý týden ukončil letošní sezonu. V týmu tak nejspíše budou Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol a teoreticky by poprvé mohl být do čtyřhry nominován Roman Jebavý.

I neúčast jeho daviscupového parťáka Štěpánka hrála roli při Berdychově rozhodování. "Do poslední chvíle jsem váhal, protože Radkova účast byla taky pořád možná. Kdyby nastoupil, tak bych to určitě taky zvážil. Nakonec to ale taky odpískal, takže to mi nepomohlo," pronesl Berdych, který se týden po Davisově poháru představí v Praze v rámci týmu Evropy v premiérovém ročníku Laver Cupu.

Fakt, že bude hrát Laver Cup a vynechá předtím Davisův pohár, může u fanoušků vzbudit nevoli. "Všechno má dvě strany. Ti, co si na mně budou chtít něco najít, si vždycky něco najdou. Volím si vlastní program, který musím tvořit podle sebe. Kdo tomu rozumí, pochopí to. Nemám potřebu se nějak obhajovat," řekl Berdych.

Jednatřicetiletý Berdych nastoupil v Davis Cupu v 29 zápasech a má na kontě 50 výher a 17 porážek. Ve dvouhře má bilanci 29:15 a ve čtyřhře 21:2. Od roku 2003 hrál soutěž nepřetržitě jedenáct let a byl strůjcem triumfů v letech 2012 a 2013. Naposledy nastoupili loni v 1. kole v Německu a pomohl týmu k výhře.

V Davis Cupu se Berdych v budoucnu ještě ukáže, ale nejspíše půjde o jeho poslední zápas na rozloučenou. "Jo, je to taková pro mě nová věc, nad kterou přemýšlím. Mám v hlavě, že bych chtěl odehrát nějaký zápas doma. A pokud by to vyšlo, aby byl i Radek (Štěpánek) v týmu," uvažoval Berdych.

Rád by hrál na závěr v Česku a mohl se tak rozloučit s domácími fanoušky. "Kteří nás podporovali a ve spoustě zápasech nám strašněkrát pomohli, že by si zasloužili vidět poslední zápas. Nebylo by fér to dělat někde v Holandsku. Tohle v plánu mám, ale nechci říkat, jestli to bude v lednu nebo v létě. Kariéra postoupila dál, musím se na to dívat jinak, ale tohle je věc, kterou v hlavě mám," uvedl Berdych.

Nelíbí se mu připravované změny současným vedením ITF, které si přeje, aby se finále hrálo jako Final Four, a vybralo jako dějiště Ženevu. "To je šílený. To mě zklamalo. Chodili a ptali se, co bychom chtěli, jak bychom si to představovali. Dal jsem jim čas, řekl a oni to dají do Švýcarska. To sorry, to je proti všemu," zlobil se Berdych.

Sám například navrhoval, aby se Davisův pohár hrál každé dva roky. "Aby si to udrželo atraktivitu. Aby měli finalisti v 1. kole volno. Bylo to přesycené. Klidně bych nechal víkendy a zápasy na tři vítězné sety a aby to končilo v září."