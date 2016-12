Tokio - Tomáš Berdych se vrátil v asijské tenisové exhibiční lize IPTL na vítěznou vlnu. Po sobotní porážce s Japoncem Keiem Nišikorim dnes zdolal Španěla Feliciana Lópeze a pomohl týmu UAE Royals v Tokiu k výhře 30:20 nad Indian Aces. Výběr Royals tak po prvním turnaji ze tří vede tabulku.

Berdych zdolal Lópeze za pomoci sedmnácti vítězných úderů poměrem 6:3. Na dvou bodech se podíleli Švýcarka Martina Hingisová a Uruguayec Pablo Cuevas. Spolu vyhráli mix, Hingisová dvouhru a Cuevas čtyřhru.

"Jsem tady potřetí, hraju od začátku soutěže a musím říct, že každý rok je jiný a zlepšuje se to. Mám rád týmový duch a o tom to je," řekl Berdych na webu soutěže. "Je to velmi rychlé a jiné ve srovnání s tím, co zažíváme celý rok. Užívám si to."

Čtyři týmy se nyní z Tokia přesunou do Singapuru a na závěr do Hajdarábádu, kde nejlepší dvojici z dlouhodobé části čeká 11. prosince finálový duel.