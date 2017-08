New York - Tenista Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona. V prvním kole US Open v New Yorku Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6. Úvodní zápas zvládla ve Flushing Meadows stejně jako při svých předchozích dvou startech Denisa Allertová, která porazila Švédku Rebeccu Petersonovou 6:2, 7:6.

Blízko překvapení byla Markéta Vondroušová. V duelu s osmou nasazenou Světlanou Kuzněcovovou z Ruska měla ve třetím setu tři mečboly, ale šampionce z roku 2004 podlehla 6:4, 4:6 a 6:7. Vypadla i Kateřina Siniaková, která také nedotáhla do úspěšného konce snahu o překvapení. V dohrávce 1. kola vedla nad turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny ve třetí sadě 2:0, ale duel prohrála 0:6, 7:6 a 3:6.

V prvním kole skončil i grandslamový debut Václava Šafránka. Třiadvacetiletý tenista, jenž v New Yorku úspěšně prošel kvalifikací, podlehl Grigoru Dimitrovovi. Sedmý nasazený Bulhar zvítězil za necelé dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:2.

Do hry se v dnešním zhuštěném programu ještě dostanou Lucie Šafářová a ve druhém kole Petra Kvitová a Kristýna Plíšková.

Patnáctý nasazený Berdych letos zdolal Harrisona ve druhých kolech Australian Open i Wimbledonu a do třetice uspěl i v New Yorku. "Očekával jsem to dneska těžší, než to bylo. Paradoxně to byl nejsnadnější zápas ze všech, co jsem s ním hrál. O to jsem radši, že to bylo v Americe, kde je domácím hráčem," řekl Berdych.

Do zápasu špatně vstoupil, prohrával 0:3 a 0:30 při svém servisu. "Na začátku si dovolil docela dost, vlítnul na mě ve velkém stylu, ale byla jen otázka času, kdy se to otočí, a ani set mu to nevydrželo," řekl Berdych. Vývoj otočil na 5:3 a set získal. Jasně vyhrál i druhou sadu a ve třetí vedl 2:0. Neudržel ale brejk na 4:3 a za stavu 5:6 dokonce odvracel setbol. Situaci zvládl a zápas ukončil esem v tie-breaku.

Jeho dalším soupeřem bude Alexandr Dolgopolov. S Ukrajincem má bilanci 4:1. "On je šikovný, má spoustu úderů, skoro až netenisových, ale to k tomu patří. Nemá rád, když nemá moc času a nemůže hru tvořit. Půjdu do něj, není se čeho moc obávat," řekl Berdych, který loni na US Open chyběl kvůli zánětu slepého střeva a nyní v New Yorku bojuje i o body potřebné k účasti na Turnaji mistrů, o kterou usiluje.

Allertová vstoupila do utkání razantně a hned v úvodním gamu měla čtyři brejkboly, podání ale dokázala soupeřce sebrat až ve třetí hře. V prvním setu Švédku připravila o servis ještě dvakrát a čistou hrou proměnila první setbol. Ve druhém setu pak vedla už 4:0, situaci si ale zkomplikovala. Za stavu 5:4 nedokázala zápas dopodávat a o druhý set musela zabojovat v tie-breaku.

Její další soupeřkou bude Naomi Ósakaová, přemožitelka obhájkyně prvenství Angelique Kerberové, a pokud proti Japonce uspěje, vylepší si newyorské maximum. Na grandslamovém turnaji došla nejdál na loňském Australian Open do 3. kola.

Siniaková začala zápas se Svitolinovou, vítězkou pěti letošních turnajů WTA, v úterý. V prvním setu neuhrála ani game. "Jako bych tam ani nebyla. Nepovedl se mi začátek, možná nervozitou, a hledala jsem se," řekla Siniaková. Druhý set dotáhla do tie-breaku, v kterém byl duel za stavu 1:2 z pohledu české hráčky přerušen kvůli dešti. "Pršelo hrozně málo, ale po lajnách to klouzalo," popsala Češka.

Do dohrávky vstoupila dobře, zkrácenou hru rychle získala a po brejku vedla v rozhodující sadě 2:0. Zpočátku nervózní Svitolinová se ale uvolnila a převzala iniciativu. Siniaková prohrála pět her v řadě a při mečbolu soupeřky poslala return do autu. "Zklamání je veliký. Obzvlášť, když jsem po tom přerušení dokázala otočit tie-break a začátek třetího setu se mi povedl. Ale ona hraje pořád, a i když jsem vedla 2:0, tak gamy byly hodně dlouhý. Moc mi to mrzí," řekla Siniaková.

Šafránek hrál poprvé hlavní soutěž grandslamu a vůbec mezi elitou, protože dosud se ani jednou nepředstavil ani na akci okruhu ATP. "Byl to zážitek," řekl 210. hráč žebříčku Šafránek a dodal: "Hrál jsem hned s hráčem z desítky a na druhém největším kurtu. Byla to velká změna, ale těšil jsem se. V prvním setu to na mě dolehlo, druhý a třetí jsem se rozehrál a už to bylo solidní," řekl brněnský tenista.

