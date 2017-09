New York - Tenista Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona. V prvním kole US Open v New Yorku Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6. Úvodní zápas zvládla ve Flushing Meadows stejně jako při svých předchozích dvou startech Denisa Allertová, která porazila Švédku Rebeccu Petersonovou 6:2, 7:6.

Blízko překvapení byla Markéta Vondroušová. V duelu s osmou nasazenou Světlanou Kuzněcovovou z Ruska měla ve třetím setu tři mečboly, ale šampionce z roku 2004 podlehla 6:4, 4:6 a 6:7. Vypadla i Kateřina Siniaková, která také nedotáhla do úspěšného konce snahu o překvapení. V dohrávce 1. kola vedla nad turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny ve třetí sadě 2:0, ale duel prohrála 0:6, 7:6 a 3:6.

V prvním kole skončil i grandslamový debut Václava Šafránka. Třiadvacetiletý tenista, jenž v New Yorku úspěšně prošel kvalifikací, podlehl Grigoru Dimitrovovi. Sedmý nasazený Bulhar zvítězil za necelé dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:2.

Patnáctý nasazený Berdych letos zdolal Harrisona ve druhých kolech Australian Open i Wimbledonu a do třetice uspěl i v New Yorku. "Očekával jsem to dneska těžší, než to bylo. Paradoxně to byl nejsnadnější zápas ze všech, co jsem s ním hrál. O to jsem radši, že to bylo v Americe, kde je domácím hráčem," řekl Berdych.

Do zápasu špatně vstoupil, prohrával 0:3 a 0:30 při svém servisu. "Na začátku si dovolil docela dost, vlítnul na mě ve velkém stylu, ale byla jen otázka času, kdy se to otočí, a ani set mu to nevydrželo," řekl Berdych. Vývoj otočil na 5:3 a set získal. Jasně vyhrál i druhou sadu a ve třetí vedl 2:0. Neudržel ale brejk na 4:3 a za stavu 5:6 dokonce odvracel setbol. Situaci zvládl a zápas ukončil esem v tie-breaku.

Jeho dalším soupeřem bude Alexandr Dolgopolov. S Ukrajincem má bilanci 4:1. "On je šikovný, má spoustu úderů, skoro až netenisových, ale to k tomu patří. Nemá rád, když nemá moc času a nemůže hru tvořit. Půjdu do něj, není se čeho moc obávat," řekl Berdych, který loni na US Open chyběl kvůli zánětu slepého střeva a nyní v New Yorku bojuje i o body potřebné k účasti na Turnaji mistrů, o kterou usiluje.

Vondroušová, která hrála naposledy koncem července a pak kvůli zádům odpočívala, měla mečboly ve třetí sadě za stavu 5:4. Při podání Rusky vedla 40:15, ale první hrozbu prohry Kuzněcovová odvrátila vítězným míčem a při druhé vystihla pokus Vondroušové o zkrácení za síť. Třetí mečbol měla Češka po dvojchybě soupeřky, ale z bekhendu trefila aut. V tie-breaku pak příliš chybovala.

"Po zápase mě to mrzelo. Tři mečboly zamrzí hodně, ale zahrála jsem hodně dobrý zápas. Po problémech se zády jsem nečekala, že budu takhle hrát," řekla osmnáctiletá Vondroušová a doplnila, že ke konci utkání už měla křeče.

Allertová vstoupila do utkání razantně a hned v úvodním gamu měla čtyři brejkboly, podání ale dokázala soupeřce sebrat až ve třetí hře. V prvním setu Švédku připravila o servis ještě dvakrát a čistou hrou proměnila první setbol. Ve druhém setu pak vedla už 4:0, situaci si ale zkomplikovala. Za stavu 5:4 nedokázala zápas dopodávat a o druhý set musela zabojovat v tie-breaku. "Měla jsem přívětivý los, ale nebyla to jednoduchá soupeřka. Jsem ráda, že jsem tam naštěstí nebyla do třetího setu," řekl Allertová.

Její další soupeřkou bude Naomi Ósakaová, přemožitelka obhájkyně prvenství Angelique Kerberové, a pokud proti Japonce uspěje, vylepší si newyorské maximum. Na grandslamovém turnaji došla nejdál na loňském Australian Open do 3. kola.

Siniaková začala zápas se Svitolinovou, vítězkou pěti letošních turnajů WTA, v úterý. V prvním setu neuhrála ani game. "Jako bych tam ani nebyla. Nepovedl se mi začátek, možná nervozitou, a hledala jsem se," řekla Siniaková. Druhý set dotáhla do tie-breaku, v kterém byl duel za stavu 1:2 z pohledu české hráčky přerušen kvůli dešti. "Pršelo hrozně málo, ale po lajnách to klouzalo," popsala Češka.

Do dohrávky vstoupila dobře, zkrácenou hru rychle získala a po brejku vedla v rozhodující sadě 2:0. Zpočátku nervózní Svitolinová se ale uvolnila a převzala iniciativu. Siniaková prohrála pět her v řadě a při mečbolu soupeřky poslala return do autu. "Zklamání je veliký. Obzvlášť, když jsem po tom přerušení dokázala otočit tie-break a začátek třetího setu se mi povedl. Ale ona hraje pořád, a i když jsem vedla 2:0, tak gamy byly hodně dlouhý. Moc mi to mrzí," řekla Siniaková.

Šafránek hrál poprvé hlavní soutěž grandslamu a vůbec mezi elitou, protože dosud se ani jednou nepředstavil ani na akci okruhu ATP. "Byl to zážitek," řekl 210. hráč žebříčku Šafránek a dodal: "Hrál jsem hned s hráčem z desítky a na druhém největším kurtu. Byla to velká změna, ale těšil jsem se. V prvním setu to na mě dolehlo, druhý a třetí jsem se rozehrál a už to bylo solidní," řekl brněnský tenista.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (15-ČR) - R. Harrison (USA) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4), Dimitrov (Bulh.) - Šafránek (ČR) 6:1, 6:4, 6:2, Thiem (6-Rak.) - De Minaur (Austr.) 6:4, 6:1, 6:1, Goffin (9-Belg.) - Benneteau (Fr.) 6:4, 2:6, 6:4, 6:2, Bautista (11-Šp.) - Seppi (It.) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:1), Millman (Austr.) - Kyrgios (14-Austr.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:1, Monfils (18-Fr.) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:3, 6:4, Travaglia (It.) - Fognini (22-It.) 6:4, 7:6 (10:8), 3:6, 6:0, Del Potro (24-Arg.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Mayer (Arg.) - Gasquet (26-Fr.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:2, Džumhur (Bosna) - Cuevas (27-Urug.) 7:5, 7:6 (7:3), 6:1, Mannarino (30-Fr.) - Berankis (Lit.) 6:2, 6:4, 6:2, F. López (31-Šp.) - Kuzněcov (Rus.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, Kohlschreiber (33-Něm.) - Smyczek (USA) 6:1, 6:4, 6:4, Dolgopolov (Ukr.) - Struff (Něm.) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3, Menéndez (Šp.) - Kypson (USA) 6:4, 7:6 (11:9), 6:1, Fratangelo (USA) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:2), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), Pella (Arg.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:2, 6:0, Sugita (Jap.) - Blancaneaux (Fr.) 6:2, 6:2, 6:0, Young (USA) - Marterer (Něm.) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4, Verdasco (Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:2, skreč, Rubljov (Rus.) - Bedene (Brit.) 6:1, 6:4, 6:4, Brown (Něm.) - Bellucci (Braz.) 6:4, 6:3, 6:2, Južnyj (Rus.) - Kavčič (Slovin.) 6:3, 5:7, 6:4, 6:3, Daniel (Jap.) - Paul (USA) 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, Fritz (USA) - Baghdatis (Kypr) 6:4, 6:4, 6:3, Troicki (Srb.) - Gombos (SR) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Džazírí (Tun.) - Monteiro (Braz.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 5:7, 6:4, Stebe (Něm.) - Kicker (Arg.) 5:7, 6:3, 6:1, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Allertová (ČR) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 7:6 (7:5), Svitolinová (4-Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:0, 6:7 (5:7), 6:3, Kuzněcovová (8-Rus.) - Vondroušová (ČR) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), A. Radwaňská (10-Pol.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (7:3), Niculescuová (Rum.) - Mladenovicová (14-Fr.) 6:3, 6:2, Vandewegheová (20-USA) - Riskeová (USA) 2:6, 6:3, 6:4, Bradyová (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:1, Gibbsová (USA) - Cepedeová (Par.) 6:0, 1:6, 6:1, Kanepiová (Est.) - Schiavoneová (It.) 0:6, 6:4, 6:2, Džábúrová (Tun.) - Minorová (USA) 6:1, 7:5, Rogersová (USA) - Dayová (USA) 6:2, 4:6, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Townsendová (USA) 6:4, 4:6, 6:3, Hibinová (Jap.) - Bellisová (USA) 6:3, 4:6, 7:5, Rodinová (Rus.) - Bouchardová (Kan.) 7:6 (7:2), 6:1, Mariaová (Něm.) - Kratzerová (USA) 6:1, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Žuková (Rus.) 7:6 (7:3), 6:3