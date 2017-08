New York - Tenista Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona. V prvním kole US Open v New Yorku Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6. Skončila Kateřina Siniaková, která nedotáhla do úspěšného konce snahu o překvapení. V dohrávce 1. kola vedla nad turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny ve třetí sadě 2:0, ale duel prohrála 0:6, 7:6 a 3:6.

Hned v prvním kole skončil i grandslamový debut Václava Šafránka. Třiadvacetiletý tenista, jenž v New Yorku úspěšně prošel kvalifikací, podlehl po bojovném výkonu Grigoru Dimitrovovi. Sedmý nasazený Bulhar zvítězil za necelé dvě hodiny 6:1, 6:4, 6:2.

Do hry se v dnešním zhuštěném programu ještě dostanou Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová, Denisa Allertová a ve druhém kole Petra Kvitová a Kristýna Plíšková.

Patnáctý nasazený Berdych letos zdolal Harrisona ve druhých kolech Australian Open i Wimbledonu a do třetice uspěl i v New Yorku. Do zápasu špatně vstoupil, prohrával 0:3 a 0:30 při svém servisu, ale vývoj otočil na 5:3 a set získal. Jasně vyhrál i druhou sadu a ve třetí vedl 2:0. Neudržel ale brejk na 4:3 a za stavu 5:6 dokonce odvracel setbol. Situaci zvládl a zápas ukončil esem v tie-breaku.

Loni Berdych na US Open chyběl kvůli zánětu slepého střeva a nyní v New Yorku bojuje i o body potřebné k účasti na Turnaji mistrů, o kterou usiluje.

Siniaková začala zápas se Svitolinovou v úterý, ale utkání bylo v tie-breaku druhé sady za stavu 1:2 z pohledu české hráčky přerušeno kvůli dešti. Do dohrávky vstoupila Siniaková dobře, zkrácenou hru rychle získala a po brejku vedla v rozhodující sadě nadějně 2:0.

Zpočátku nervózní Svitolinová se ale uvolnila a převzala iniciativu. Siniaková prohrála pět her v řadě a při prvním mečbolu soupeřky poslala return do autu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (15-ČR) - R. Harrison (USA) 6:4, 6:2, 7:6 (7:4), Dimitrov (Bulh.) - Šafránek (ČR) 6:1, 6:4, 6:2, Thiem (6-Rak.) - De Minaur (Austr.) 6:4, 6:1, 6:1, Sugita (Jap.) - Blancaneaux (Fr.) 6:2, 6:2, 6:0, Young (USA) - Marterer (Něm.) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4, ), Monfils (18-Fr.) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:3, 6:4, Mayer (Arg.) - Gasquet (26-Fr.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:2, Menéndez (Šp.) - Kypson (USA) 6:4, 7:6 (11:9), 6:1, Fratangelo (USA) - Karlovič (Chorv.) 7:6 (7:2), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), Pella (Arg.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:2, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Svitolinová (4-Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:0, 6:7 (5:7), 6:3, Niculescuová (Rum.) - Mladenovicová (14-Fr.) 6:3, 6:2, Bradyová (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 3:6, 6:1, Gibbsová (USA) - Cepedeová (Par.) 6:0, 1:6, 6:1, Kanepiová (Est.) - Schiavoneová (It.) 0:6, 6:4, 6:2, Rodinová (Rus.) - Bouchardová (Kan.) 7:6 (7:2), 6:1, Mariaová (Něm.) - Kratzerová (USA) 6:1, 6:1.