Praha - Přes porážku ve dvouhře na Laver Cupu měl tenista Tomáš Berdych ze svého výkonu v pražské O2 areně dobrý pocit. Proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi dlouho diktoval tempo, ale nakonec prohrál 6:4, 6:7 a 6:10 v super tie-breaku.

V dresu Evropy měl v zádech většinu ze sedmnácti tisíc fanoušků v hale a výtečně podával. "Zasloužil jsem si vyhrát," pronesl dvaatřicetiletý Berdych. "Byl jsem od začátku lepší, vytvářel si víc šancí a hrál jsem fakt dobrý tenis," dodal.

Všechno šlo dobře až do stavu 4:2 v tie-breaku druhé sady. "To byla jediná chyba, kterou bych si vyčetl. A bohužel rozhodla celý zápas," litoval Berdych zkaženého lehkého forhendu, který ze středu dvorce poslal pouze do sítě.

Kyrgios následně ožil, měl i štěstí, když trefil eso z druhého podání rychlostí 202 km/h. "Padlo mu to na lajnu. Mohlo to být o kousíček vedle. Ale ze zápasu mám dobrý pocit. Odehrál jsem dobré utkání a škoda, že to nedopadlo," řekl.

V super tie-breaku neustál Berdych závěr. Dvojchybou poslal soupeře do výhody a druhou udělal při prvním mečbolu. Dvojchybou při mečbolu letos završil i zápas s Rogerem Federem v Miami či finále v Lyonu s Jo-Wilfriedem Tsongou.

Australský mladík opět kombinoval momenty, kdy vypadal, že ho zápas nezajímá, a následně střílel esa a tvrdé míče. Berdych ale přesně takový styl čekal. "Byl jsem na to nachystaný. Od něj by bylo divné, kdyby do každého balonu šlapal. Dá debla servisem přes dvě stě kilometrů v hodině metr do autu a nikdo neřekne ani půl slova. Pak mu to vyjde a je z toho najednou haló a je to víc vidět," podotkl Berdych.

S Kyrgiosem má na okruhu ATP bilanci 1:2 a mohl se pro něj zdát jako nejtěžší možný soupeř. Po poradě týmu Evropy ale tato kombinace vyšla nejlépe, protože před ním Federer zdolal Sama Querreyho a Rafael Nadal Jacka Socka. "Měli jsme možnost si vybrat, jak zápasy chceme postavit. Bylo to skvěle vymyšlený, vypadalo to dlouho slibně, a kdyby byly všechny body z dvouher, bylo by to skvělý."

Berdych nastoupil v Laver Cupu k druhému utkání a opět bod nezískal. V pátek hrál v páru s Nadalem a stejně jako dnes ve dvouhře prohráli v super tie-breaku.

V premiérovém ročníku souboje Evropy s výběrem světa si ale užívá atmosféru a fakt, že na lavičce je kapitánem Björn Borg. "Je zážitek sedět vedle takového tenisty a mít možnost s ním zvládat zápas," řekl český hráč. S legendární Švédem ale moc nekomunikoval, protože nepatří k hráčům, kteří to vyžadují. "Po každém střídání konverzaci nevedu, protože mě to vyvede z rytmu. Pokud není něco, co bych si měl pohlídat, což nebylo, tak to bylo strohé, ale míň je někdy daleko víc."

Souboj na kurtech vyhrávají evropští favorité. Při fandění na lavičce vládne show zbytku světa. "Jsme spíš konzervativní," řekl Berdych a dodal: "Jsme odlišné povahy než Američani a zbytek světa. Užíváme si to, atmosféru máme super a není to jen o tom, jestli tam děláme kolem toho divadlo. Oni takoví jsou, my ne."