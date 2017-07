Londýn - Novak Djokovič popřál po předčasném konci čtvrtfinále ve Wimbledonu Tomáši Berdychovi hodně štěstí. "Vidím, že hraješ dobře," slyšel český hráč u sítě poté, co srbský tenista ze zápasu odstoupil. Berdych předtím vyhrál v tie-breaku první set a ve druhé sadě vedl 2:0.

"Není moc co na tom hledat velkou vědu. Tohle se ve sportu stává," komentoval Berdych Djokovičovo odstoupení a byl rád, že znovu sklízí odměnu za svou dřinu. "Je to paráda. Proto trénuju a dělám všechny drobnosti pro svou kariéru."

Do semifinále Wimbledonu postoupil potřetí v kariéře a posedmé je ve stejné fázi na grandslamu. Proto nepociťoval zklamání, že si zápas nevybojoval. "Kdybych tohle zažil při svém prvním semifinále, tak bych z toho měl asi jiný pocit, ale už to mám párkrát za sebou. Tak vím, co od toho očekávat. Tohle k tomu patří, stane se. Je třeba rychle přehodit a znovu se zkoncentrovat dál," konstatoval Berdych.

V minulých dnech si Berdych nevšiml v šatně, ani třeba když se míjeli na masáži, že by měl bývalý první hráč světa nějaký problém. "Nikdo se nikde moc nezdržuje a už vůbec ne, když má nějaký problém. Akorát jsem zaslechl, co říkal po osmifinále, že se mu nelíbilo, že neměl dostatek času mezi zápasy," řekl Berdych.

V utkání hned poznal, že soupeř nehraje stoprocentně. "Když jsme začali, tak bylo vidět, že není fit, v pohodě. O to je to pak složitější, ale i to k tomu patří," řekl jednatřicetiletý Berdych. "Je to něco neobvyklého, protože takové situace nezažíváme každý den. I tak jsem rád, že se mi to takhle podařilo zvládnout."

Přes Djokovičův omezený výkon musel být pořád ve střehu. "Kdybych třeba první set prohrál, mohlo by to vypadat jinak. Těžko by zápas skrečoval," řekl.

V minulosti si ve Wimbledonu vybíral spíš on horší chvíle. Často si povzdechl, že co se mohlo pokazit, to se pokazilo. Teď mu šel osud naproti. "Za těch let už toho bylo dost a myslím, že i takový zápas si někdy zasloužím. Novakovo odstoupení pro mě znamená malou prémii za smůlu, která mě někdy dřív stíhala," řekl.

Na dvorci číslo jedna se hrálo hodinu a tři minuty. Berdych během oněch 63 minut ukázal opět dobrý servis i variabilitu, třeba když tie-break začal překvapivým zkrácením za síť. "On samozřejmě byl poznamenaný tím, že byl nějakým způsobem limitovaný, ale bylo tam zase všechno, co bych od sebe očekával," řekl.

Jako v osmifinále i nyní se dohadoval s hlavním rozhodčím. Důvodem byl výklad pravidel po jestřábím oku. Když dal v tie-breaku dobrý servis a Djokovič ho nevrátil, nechal sudí fiftýn opakovat.

"Beru to, jak to je. S tím nic neudělám. Jenom si můžu ulevit v danou situaci," řekl Berdych, který na dvorci rozhodčímu vyčítal, že nemají s kolegy stejný metr. "Evidentně je na nich vidět, že si to každý dělá, jak chce. Pokud budou rozhodovat podle pocitů a nikdy absolutně nedrželi raketu, tak to nikdy nemůže být stejný," řekl.

Do semifinále půjde s pocitem, že hraje dobrý tenis, a ten bude proti Švýcaru Rogeru Federerovi potřebovat. "Nepotřebuju někomu něco dokazovat. Hraju tenis pro sebe," zopakoval Berdych. Nechtěl ještě přemýšlet o finále nebo odpovídat, jestli věří v titul. "Tak daleko nejsme. Ale moje pozice teď asi nemůže být lepší. Daří se mi," řekl.