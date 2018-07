New York - Tenista Tomáš Berdych vynechá po Wimbledonu i další grandslam US Open. Kvůli potížím se zády zrušil plánované starty na letních turnajích na amerických betonech.

O Berdychově absenci v New Yorku informovali organizátoři US Open na turnajovém webu. Český tenista bude jediným hráčem z první stovky světového žebříčku, který se ve Flushing Meadows nepředstaví. Předtím měl Berdych startovat ve Washingtonu, v Torontu a Cincinnati.

Dvaatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí hrál naposledy před měsícem v Londýně, kde na trávě v Queen's Clubu podlehl v prvním kole Francouzi Julienu Benneteauovi. Po neúčasti ve Wimbledonu, kde měl obhajovat semifinále, se bývalý dlouholetý člen elitní desítky světového žebříčku propadl v pořadí ATP až na 59. místo. Přesto je nadále českou jedničkou.

Před Wimbledonem Berdych oznámil, že si na doporučení lékařů kvůli vleklým problémům se zády dá několikatýdenní pauzu. "Pár měsíců se všemožně snažím dát bolavá záda do pořádku, ale bohužel. Nejsem schopen hrát," uvedl minulý měsíc.

Bolesti zad se Berdychovi stále vracely a podepisovaly se na jeho výkonech. V jarní antukové části sezony nevyhrál ani jeden zápas, na trávě uspěl v jednom ze tří utkání.

Nyní poprvé v kariéře bude chybět na dvou grandslamech po sobě. V roce 2016 přišel o US Open kvůli zánětu slepého střeva. Letos se měl ve Flushing Meadows představit již popatnácté. Nejlepšího výsledku v New Yorku dosáhl v roce 2012, kdy došel do semifinále. Jeho letošním maximem je účast ve čtvrtfinále Australian Open, kde ho vyřadil pozdější vítěz Švýcar Roger Federer.