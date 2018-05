Londýn - Tomáš Berdych si pohoršil ve světovém žebříčku ATP o další dvě místa a v době zahájení French Open je dvacátý. Český tenista neobhajoval v minulém týdnu loňské finále na turnaji v Lyonu a přišel o 150 bodů. Pokud by se neudržel ve světové dvacítce, stalo by se mu to poprvé od března 2010.

Dvaatřicetiletému Berdychovi se letos na antuce nedaří a zatím na ní nemá jediný vyhraný zápas. Na Masters v Monte Carlu i Madridu vypadl hned v prvním kole a po osmi letech mu hrozí, že nebude ve dvacítce. Na grandslamu v Paříži, který zahájí proti domácímu tenistovi Jérémymu Chardymu, obhajuje účast ve druhém kole.

Jako světová jednička přijel na French Open španělský antukový král Rafael Nadal, který dnes zahájí útok na tamní 11. titul. Ženskému pořadí stále kraluje Rumunka Simona Halepová; Karolína Plíšková zůstala šestá a Petra Kvitová osmá. V pořadí čtyřhry jsou v elitní desítce čtyři Češky.

Tenisové žebříčky ATP k 28. květnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Nadal (Šp.) 8770, 2. (2.) Federer (Švýc.) 8670, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 5615, 4. (4.) Čilič (Chorv.) 4950, 5. (5.) Dimitrov (Bulh.) 4870, 6. (6.) Del Potro (Arg.) 4450, 7. (7.) Anderson (JAR) 3635, 8. (8.) Thiem (Rak.) 3355, 9. (9.) Goffin (Belg.) 3020, 10. (10.) Isner (USA) 2980, 11. (11.) Carreňo (Šp.) 2415, 12. (12.) Schwartzman (Arg.) 2165, 13. (14.) Bautista (Šp.) 2120, 14. (15.) Sock 2110, 15. (13.) Querrey (oba USA) 2095, 16. (16.) Pouille (Fr.) 2030, 17. (17.) Edmund (Brit.) 1950, 18. (19.) Fognini (It.) 1940, 19. (20.) Čong Hjon (Korea) 1775, 20. (18.) Berdych (ČR) 1750, ...80. (79.) Veselý (ČR) 720.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič (Chorv.) 7130, 2. (4.) Marach (Rak.) 7080, 3. (2.) Kubot (Pol.) 7050, 4. (3.) Melo (Braz.) 7050, 5. (5.) B. Bryan a M. Bryan (oba USA) oba 6720, 7. (7.) Peers (Austr.) 6070, 8. (8.) Kontinen (Fin.) 5980, 9. (10.) Cabal (Kol.) 5120, 10. (9.) Rojer (Niz.) 5090, ...63. (70.) Jebavý (ČR) 1368.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Federer 4,336.500, 2. Nadal 3,412.970, 3. A. Zverev 3,331.923, 4. Del Potro 2,383.940, 5. Čilič 2,196.156, 6. Isner 1,958.218, 7. Thiem 1,585.604, 8. Čong Hjon 1,214.335, 9. Carreňo 1,181.848, 10. Dimitrov 1,175.793, ...29. Berdych 625.819.

Tenisové žebříčky WTA k 28. květnu (v závorce předchozí umístění):

1. (1.) Halepová (Rum.) 7270, 2. (2.) Wozniacká (Dán.) 6935, 3. (3.) Muguruzaová (Šp.) 6010, 4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5505, 5. (5.) Ostapenková (Lot.) 5382, 6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5335, 7. (7.) Garciaová (Fr.) 5160, 8. (8.) Kvitová (ČR) 4550, 9. (9.) V. Williamsová 4201, 10. (10.) Stephensová (obě USA) 4164, 11. (11.) Görgesová 3090, 12. (12.) Kerberová (obě Něm.) 3040, 13. (13.) Keysová (USA) 2826, 14. (14.) Kasatkinová (Rus.) 2825, 15. (15.) Vandewegheová (USA) 2533, 16. (16.) Mertensová (Belg.) 2525, 17. (17.) Bartyová (Austr.) 2360, 18. (19.) Rybáriková (SR) 2225, 19. (20.) Sevastovová (Lot.) 2225, 20. (21.) Ósakaová (Jap.) 2150, ...26. (26.) Strýcová 1660, 53. (54.) Šafářová 1078, 54. (57.) Siniaková 1070, 70. (70.) Kristýna Plíšková 845, 94. (90.) Vondroušová (všechny ČR) 732.

Čtyřhra: 1. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 8245, 2. (2.) Makarovová a Vesninová (obě Rus.) obě 8240, 4. (4.) Babosová (Maď.) 7080, 5. (5.) Bartyová 5680, 6. (6.) Sestini Hlaváčková (ČR) 5560, 7. (7.) Strýcová 4540, 8. (8.) Mladenovicová (Fr.) 4446, 9. (9.) Šafářová 4426, 10. (10.) Siniaková 4380, ...22. (22.) Peschkeová 3225, 24. (24.) Krejčíková 2610, 29. (29.) Hradecká 2384, 36. (35.) Voráčová (všechny ČR) 2100.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Wozniacká 3,508.771, 2. Halepová 2,758.056, 3. Kvitová 2,381.643, 4. Svitolinová 2,122.509, 5. Ósakaová 1,662.835, 6. Stephensová 1,608.643, 7. Kerberová 1,476.793, 8. Kasatkinová 1,418.446, 9. Karolína Plíšková 1,335.559, 10. Ostapenková 1,136.486, ...21. Strýcová 709.194, 32. Siniaková 454.820, 51. Kristýna Plíšková 253.637, 57. Krejčíková 230.454, 60. Vondroušová 219.214, 64. Sestini Hlaváčková 213.463, 70. Šafářová 195.291, 72. Allertová (ČR) 189.193.