New York - Loni ležel tenista Tomáš Berdych místo US Open v nemocnici a léčil zánět slepého střeva. Letos je v New Yorku zpět, bude hrát už počtrnácté a cítí se fit. V pavouku chybí pět hráčů z elitní světové jedenáctky, pro něj se ale vzhledem k losu nic nemění.

US Open je od jeho grandslamové premiéry právě ve Flushing Meadows v roce 2003 jediným turnajem velké čtyřky, který vynechal. "Není nic příjemného, když člověk leží v nemocnici v posteli a kouká, jak tady kluci hrají. O to víc to mrzelo, že to pro mě byla dobrá šňůra," připomněl Berdych svoji sérii 52 grandslamů.

Letošní ročník se musí vyrovnat s velkým výpadkem favoritů. Jako poslední se odhlásil v sobotu Brit Andy Murray, před ním Srb Novak Djokovič, obhájce titulu Švýcar Stan Wawrinka, Japonec Kei Nišikori a také Kanaďan Milos Raonic.

Mohlo by se zdát, že se před Berdychem otvírá šance na premiérový zisk grandslamu. Los mu ale nakloněn nebyl, ve své půlce má Španěla Rafaela Nadala (v osmifinále) i Švýcara Rogera Federera (v semifinále), s kterými má dohromady negativní bilanci 10:38. "Kdybych byl ve spodní půlce, kde jsou nejvýš nasazení Čilič a Zverev, mohl bych se cítit jinak. Ale tak to je," pokrčil rameny.

Věková hranice elitních hráčů se v tenisu neustále posunuje. "Doteď jsme všichni drželi a říkalo se, jak je nejstarší desítka v historii, jak je nejvíc hrajících hráčů přes třicítku. Všichni to začali brát ale moc samozřejmě. Jak se říká, přírodu člověk neobelstí, a vybírá si svou daň a zranění jsou součást sportu," řekl.

Dá se říci, že se na hráčích projevuje namáhavost tenisového povolání. Hru ovlivňuje neustálé cestování, změny povrchů či míčů. "Je toho hodně. A v tomhle musíte být denně nachystaný podávat výkony. Tenis bych řadil k nejtěžším sportům, které vůbec jsou. Ale to není stěžování si, to je konstatování faktu."

Ani Berdychovi se letos nevyhnuly zdravotní potíže. Po French Open si stěžoval na bolesti v bedrech a turnaj v Montrealu na poslední chvíli vynechal, protože si v rozehrávce zablokoval žebra. "Tělo je v pohodě, byl to náhlý problém. Ale s tím se nedá nic dělat. Naštěstí od té doby tělo drží," ujistil Berdych.

Semifinalista US Open z roku 2014 se letos už potřetí na grandslamu střetne s Ryanem Harrisonem (44. ATP). "Zajímavé," usmál se Berdych. Američana letos zdolal ve 2. kolech na Australian Open i ve Wimbledonu. "V Austrálii jsem to měl jednodušší, tvrdil mi u sítě, že je lehce nakřáplý. Ve Wimbledonu jsem se strašně nadřel. Podmínky byly náročné, on hrál výborně. Tady nastoupí doma, na svém nejlepším povrchu. Je nepříjemný soupeř," řekl Berdych.